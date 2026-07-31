Luego de que Donald Trump anunció un nuevo acuerdo que implicaría el desarme de Hamás en Gaza, La Casa Blanca emitió un comunicado en el que confirmó que habrá un pacto.

“Hoy, la Junta para la Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME TOTAL de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza” Casa Blanca

Al respecto, La Casa Blanca sostuvo que el acuerdo histórico logrado por la Junta para La Paz, es de vital trascendencia en el objetivo de establecer una paz y seguridad duradera en Palestina.

De la misma forma, se retomaron las palabras del presidente Donald Trump, quien resaltó que el convenio de desarme de Hamás permitirá instalar un nuevo gobierno palestino.

Casa Blanca confirma acuerdo de paz para desarmar a Hamás en Palestina

El jueves 30 de julio, el presidente Donald Trump informó que la Junta para la Paz logró un nuevo acuerdo por medio del que se conseguirá el desarme de Hamás en Gaza.

Ante ello, el viernes 31 La Casa Blanca retomó las declaraciones hechas previamente por el presidente de Estados Unidos y confirmó que el pacto implicará que otras milicias depongan las armas.

En el mismo sentido, La Casa Blanca sostuvo que el nuevo acuerdo permitirá que Israel cuenten con mayor seguridad, pues Gaza “dejará de ser utilizada como base para ataques terroristas”.

.@WhiteHouse: La Junta para la Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME TOTAL de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza.



Un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas. pic.twitter.com/oCePz38wLZ — USA en Español (@USAenEspanol) July 31, 2026

Además, el gobierno central de Estados Unidos resaltó que el pacto para el desarme de Hamás es un “importante hito” en cuanto a la implementación de acciones del Plan de 20 Puntos de Donald Trump.

Aunado a lo anterior y al replicar lo dicho por el presidente horas atrás, La Casa Blanca indicó que se tiene planeado que el acuerdo se ponga en marcha en fases estructuradas.

Casa Blanca insiste en que acuerdo de paz permitirá instalar un nuevo gobierno en Palestina

Tras hacer confirmar los dichos de Donald Trump sobre un acuerdo que permitirá el desarme de Hamás en Gaza, La Casa Blanca resaltó que el pacto dará paso a la instalación de un nuevo gobierno palestino.

En torno al punto, expuso que mientas se completa el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina.

Trump afirma que habrá acuerdo de desarme de Hamás en Gaza (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Lo anterior en busca de asumir la responsabilidad de mantener a la Franja de Gaza como una zona segura tanto para sus habitantes, como para sus vecinos.

Cabe destacar que Donald Trump había destacado que un año atrás, Gaza vivía una “guerra violenta” y una crisis humanitaria que dijo, podría quedar atrás gracias a los avances históricos conseguidos.