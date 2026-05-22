El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se reunió con padres de familia en Tabasco para discutir la reubicación de dos escuelas cercanas a la Refinería Olmeca en Dos Bocas.

Junto a Mario Delgado estuvieron la titular de la SETAB, Patricia Iparrea, y representantes de Pemex, quienes aseguraron buscan proteger la salud de los niños de las escuela cercanas a Dos Bocas.

Mario Delgado, titular de la SEP (Especial)

Mario Delgado detalló el plan para la reubicación de las escuelas cercanas a Dos Bocas

Durante la reunión, Mario Delgado aseguró que el destino de las escuelas cercanas a Dos Bocas se resolverá en consenso con los maestros y padres de familia de las colonias Lázaro Cárdenas del Río y 18 de Marzo.

Sin embargo, Mario Delgado también detalló que será Pemex la encargada de avalar los predios para la nueva ubicación de las escuelas cercanas a Dos Bocas.

Además de que también se responsabilizará del financiamiento para la construcción de las instituciones educativas.

Finalmente, señaló que la soberanía energética debe de convivir con el bienestar social, comprometiéndose a coordinar los análisis técnicos y presupuestales pendientes.

Refinería Olmeda en Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. (Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro / Isabel Mateos Hinojosa)

Reunión con Mario Delgado responde a quejas por cercanía de escuelas con Dos Bocas

La reunión de Mario Delgado con padres de familia en Tabasco, se da luego de protestas de los comités del jardín de niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro, cercanas a Dos Bocas.

Las familias de estudiantes han señalado que los niños están “barda con barda” con tanques de aguas negras y plantas de azufre.

Además de que están expuestos a ruidos ensordecedores, vibraciones y un constante olor a combustible, así como lluvia de coque que perjudica la salud de los menores.

De momento, la Secretaria de Educación de Tabasco a propuesto una solución temporal de mover a los 400 alumnos a otras escuelas en la misma zona.

Mientras Mario Delgado y el resto de las instancias involucradas, definen la acción permanente que se tomará al respecto.