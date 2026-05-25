Tras una larga lucha de padres de familia, se logró la reubicación de dos escuelas cercanas a la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco.

La noticia fue confirmada por Cindy Barjau, madre de familia, durante una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.

“Tuvimos buena respuesta se van hacer la reubicación de ambas escuelas. Dio frutos toda esta lucha, se van a hacer a dónde nos mandaron el terreno y ahí serán donde se construyan en su totalidad ambas escuelas” Cindy Barjau, madre de familia de escuelas reubicadas de Dos Bocas

🙌🏼“Dio frutos toda esta lucha”: tras meses de exigencias de madres y padres de familia, por fin reubicarán a las dos escuelas cercanas a la Refinería de Dos Bocas.



➡️Ambos planteles se construirán en su totalidad en el terreno que donó el municipio de Paraíso.



El compromiso: el… pic.twitter.com/jehFw4pWrQ — Azucena Uresti (@azucenau) May 25, 2026

Las escuelas que serán reubicadas son el jardín de niños “Agustín Melgar” y la primaria “Abias Domínguez Alejandro”, ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en Paraíso, Tabasco.

Desde hace dos años, padres y madres de familia exigían el cambio de sede debido al temor de posibles afectaciones a la salud de los estudiantes por la cercanía con instalaciones de la refinería Dos Bocas, entre ellas:

Los tanques de aguas amargas.

La planta recuperadora de azufre, donde podría liberarse ácido sulfhídrico, un gas altamente tóxico.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda), las familias mantuvieron una lucha constante para conseguir la reubicación de ambos planteles educativos.

Manifestación en CDMX ayudó a destrabar la reubicación de escuelas cercanas a Dos Bocas

Según explicó Cindy Barjau, la manifestación realizada por padres de familia el pasado 18 de mayo de 2026 en la Ciudad de México sí dio resultados.

La movilización permitió que representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) recibieran a los inconformes y se alcanzara un acuerdo para avanzar con la reubicación.

“Se logró con la ida a México, desde ahí ya fue nuestro primer paso triunfante, logramos que las autoridades de Pemex nos recibieran y llegaramos a un acuerdo” Cindy Barjau, madre de familia de escuelas reubicadas de Dos Bocas

Además, en las reuniones participaron autoridades federales de alto nivel, entre ellas Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuándo serán reubicadas las escuelas cercanas a Dos Bocas?

La nueva propuesta para trasladar el jardín de niños “Agustín Melgar” y la primaria “Abias Domínguez Alejandro” será presentada el próximo 5 de junio de 2026.

El nuevo terreno fue donado por el municipio de Paraíso y el proyecto será desarrollado en coordinación con la SEP y otras autoridades federales.

Una vez que madres y padres de familia aprueben el proyecto definitivo, comenzará la construcción de las nuevas instalaciones. Se estima que en un plazo de seis meses los estudiantes puedan ser trasladados a los nuevos planteles.

Cindy Barjau adelantó que el cambio podría concretarse en enero de 2027.