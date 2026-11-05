Los Programas de Bienestar benefician actualmente a 42.8 millones de mexicanas y mexicanos, 10.7 millones más que el año pasado, y cuentan con una inversión de un billón de pesos durante 2026, informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, durante su comparecencia ante el Senado de la República.

La funcionaria fue recibida por legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios para participar en la Comisión de Bienestar, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez señaló que la política social del Gobierno de México busca fortalecer la justicia social y la prosperidad compartida mediante apoyos directos, sin intermediarios.

El gobierno busca una justicia social y la implementación de la prosperidad compartida a través de las pensiones y de los distintos Programas para el Bienestar, esta Secretaría, la cual me honro en encabezar, continúa fortaleciendo una política sustentada en derechos con apoyos directos y sin intermediarios. Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar

Pensiones del Bienestar concentran parte de la inversión social

Durante su intervención, la secretaria detalló que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante. Actualmente beneficia a más de 13.8 millones de derechohabientes, con una inversión anual de 527 mil millones de pesos.

En cuanto a la Pensión para Personas con Discapacidad, informó que entrega 3 mil 300 pesos bimestrales a más de 2 millones de beneficiarios de cero a 29 años. En las 24 entidades que firmaron el convenio de universalidad, el apoyo se amplía hasta los 64 años, con una inversión anual de 36 mil millones de pesos.

Además, durante 2026 se ha beneficiado a 28 mil niñas y niños con terapias gratuitas de rehabilitación y habilitación.

La funcionaria también destacó la Pensión Mujeres Bienestar, creada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para mexicanas de 60 a 64 años. Este programa cuenta con 2.8 millones de derechohabientes, casi tres veces más que en 2025, y entrega 3 mil 100 pesos bimestrales, con una inversión de 57 mil millones de pesos.

Salud Casa por Casa y apoyo a madres trabajadoras

Otro de los programas expuestos fue Salud Casa por Casa, estrategia de atención primaria dirigida a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

De acuerdo con la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, participan 20 mil profesionales de la salud y se han realizado más de 28 mil consultas médicas domiciliarias y gratuitas.

También informó que el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras beneficia a 195 mil mujeres trabajadoras, con una inversión anual de 3 mil 200 millones de pesos.

El apoyo está dirigido a niñas y niños desde el nacimiento hasta un día antes de cumplir cuatro años, así como a menores de cero a seis años en comunidades indígenas.

Destinan recursos a comunidades indígenas y al campo

En materia de infraestructura comunitaria, la secretaria informó que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas realizó 19 mil 718 asambleas comunitarias durante el ejercicio 2026.

Este fondo cuenta con un presupuesto de 13 mil 500 millones de pesos, ejercidos directamente por las comunidades para mejorar su infraestructura básica.

Por otra parte, Sembrando Vida tiene presencia en mil 113 municipios de 24 entidades, donde beneficia a más de 423 mil personas. La estrategia combina bienestar económico, organización comunitaria y producción sustentable, con una inversión anual de 40 mil millones de pesos. La secretaria añadió que en el programa se han cultivado un millón 200 mil plantas.

Programas de Bienestar atienden emergencias y población migrante

Al abordar la atención ante fenómenos meteorológicos, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez señaló que durante 2025 se apoyó directamente a 320 mil personas censadas tras el paso del huracán Erick y las tormentas Priscilla y Raymond en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Asimismo, informó que las lluvias de octubre de 2025 motivaron una inversión de 15 mil 700 millones de pesos en apoyos directos para la limpieza, rehabilitación y recuperación de viviendas, comercios y cultivos en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En cuanto a la estrategia México te abraza, implementada en coordinación con la Secretaría de Gobernación, indicó que se han brindado más de un millón de servicios y entregado 207 mil tarjetas del Banco del Bienestar.

Además, de enero a julio de 2026, los Centros Integradores para el Migrante ubicados en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros atendieron a cerca de 5 mil personas, con una inversión superior a 384 millones de pesos.

Durante su comparecencia, la secretaria presentó estas cifras como parte de la ampliación de los programas sociales y de la política de bienestar impulsada por el Gobierno de México.