El municipio de Naucalpan de Juárez suma más de 15 mil beneficiarias en Naucalpan del programa Mujeres con Bienestar durante 2026, luego de que el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, encabezara la entrega de 500 tarjetas para nuevas usuarias.

La entrega se realizó en el Foro Felipe Villanueva y forma parte de las acciones del Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, para apoyar la economía familiar y ampliar las oportunidades de desarrollo de mujeres que enfrentan condiciones de vulnerabilidad o carecen de acceso a la seguridad social.

Isaac Montoya suma más de 15 mil beneficiarias de Mujeres con Bienestar (cortesía)

Mujeres con Bienestar entrega apoyo económico y servicios

Durante el evento, el presidente municipal, Isaac Montoya destacó que el programa representa un respaldo para mujeres trabajadoras y cuidadoras que sostienen sus hogares y enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

El alcalde explicó que el apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales permite a las beneficiarias cubrir gastos de alimentación, transporte, útiles escolares y otras necesidades familiares.

Además del recurso económico, Mujeres con Bienestar contempla servicios de salud, orientación psicológica y jurídica, capacitación y oportunidades para continuar los estudios, con el propósito de fortalecer la autonomía de las mujeres y mejorar sus condiciones de vida.

Isaac Montoya reconoce coordinación con el Gobierno del Estado de México

El presidente municipal, Isaac Montoya reconoció el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del secretario de Bienestar estatal, Juan Carlos González Romero, para ampliar la cobertura del programa.

Acompañado por el coordinador de los Servidores del Pueblo en Naucalpan, Uriel Abraham Allende, el presidente municipal, Isaac Montoya afirmó que su administración mantiene una coordinación permanente con el gobierno estatal para acercar los programas sociales del Estado de México a quienes más los necesitan.

También señaló que los apoyos para mujeres vulnerables representan una medida de respaldo para quienes durante años han sostenido a sus familias sin contar con suficiente reconocimiento o apoyo.

Isaac Montoya suma más de 15 mil beneficiarias de Mujeres con Bienestar (cortesía)

Entregan 500 tarjetas de Mujeres con Bienestar en Naucalpan

Con la nueva entrega, el municipio alcanzó más de 15 mil mujeres incorporadas al programa durante este año. El presidente municipal, Isaac Montoya sostuvo que el bienestar de las mujeres debe traducirse en mejores oportunidades y condiciones de vida para las familias.