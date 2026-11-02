La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclara que las becas del Bienestar no alejan a los estudiantes de las aulas como asegura una publicación con datos de la Unesco.

En relación con la nota publicada con el título “Becas de la 4T ahuyentan a estudiantes: Unesco cae 12% matrícula en varones en bachillerato”, la Secretaría de Educación Pública rechaza lo señalado SEP

SEP rechaza que Becas del Bienestar alejen a los estudiantes de las aulas

Tras la publicación de un diario de circulación nacional, donde aseguran que el informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2026 de la Unesco, muestra que hay deserción escolar en hombre a nivel bachillerato por Becas del Bienestar, la SEP aclara.

La Becas del Bienestar representar una transformación de fondo en la política educativa en México y dejaron atrás un modelo de apoyo focalizados en el conocimiento político para garantizar un derecho universal, sin distinciones por la condición económica ni criterios adicionales.

19.5 millones de estudiantes reciben apoyos, con una inversión de 136.9 millones de pesos en 2026.

SEP aclara que Becas del Bienestar no aleja a los estudiantes de las aulas (X/@SEP_mx)

Desde 2019, las Becas del Bienestar forman parte de la política educativa de México y actualmente tienen un sustento constitucional.

La SEP menciona que las Becas del Bienestar ya no condicionan los apoyos a criterios socioeconómicos y dejaban fuera a millones de estudiantes, ya que el modelo vigente reconoce que la educación es un derecho.

Los resultados de las Becas para el Bienestar contradicen la narrativa de que las becas alejan a las y los jóvenes de las aulas. Entre los ciclos escolares 2017-2018 y 2024-2025, la tasa de abandono en educación media superior disminuyó de 14.5 a 9.3 por ciento, una reducción de 5.2 puntos porcentuales. SEP

Becas del Bienestar garantizan la educación como un derecho en México

La SEP menciona que en ciclo 2026-2027, la Beca Universal Benito Juárez superó el millón 800 mil estudiantes, frente a un promedio de un millón 500 mil en ciclos escolares.

Los resultados de las Becas del Bienestar contradicen los datos expuestos y aseguran que el abandono escolar a nivel medio superior disminuyó de 14.5 a 9.3 por ciento, los cual se redujo a 5.2 puntos porcentuales.

La Secretaría de Educación Pública menciona que los datos expuestos por el diario de circulación nacional provienen de un trabajo académico, que analiza la eliminación de Prospera en 2019.

Dicho estudio detalla datos de una estimación de una población distinta a la que atiende las Becas del Bienestar.