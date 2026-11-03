Ricardo Monreal dio a conocer que la Ley General de Bienestar Animal se discutirá en la Cámara de Diputados este noviembre; adelanta que será aprobada por Morena.

El diputado Ricardo Monreal afirmó mediante un video en sus redes sociales que se cumplirá con la aprobación de la ley tras un año en la congeladora.

La Ley General de Bienestar Animal fue aprobada en el Senado el pasado 29 de septiembre; sin embargo, no obtuvo unanimidad, ya que el senador Adán Augusto López votó en contra.

Ley General de Bienestar Animal: Ricardo Monreal adelanta discusión en la Cámara de Diputados este mes

Este lunes 2 de noviembre, Ricardo Monreal respondió a los defensores de animales ante quejas por la Ley General de Bienestar Animal; les aseguró que será aprobada en la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal destacó su compromiso para aprobar la Ley General de Bienestar Animal que se discutirá en la Cámara de Diputados este mes de noviembre, aunque no dio una fecha aproximada.

Ley General de Bienestar Animal: Ricardo Monreal adelanta discusión en la Cámara de Diputados este noviembre (ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM / Estrella Josento)

El diputado agregó que no existen obstáculos en contra de la Ley General de Bienestar Animal, sólo este tiempo corresponde al dado en el calendario del proceso legislativo, por lo que cumplirá con la agenda.

Asimismo, Ricardo Monreal señaló que es apasionado defensor de los animales, por lo que será congruente con dicha vocación y no dice mentiras.

Resaltó que esto se logrará con la mayoría de Morena, grupo parlamentario que está comprometido con la Ley General de Bienestar Animal, por lo que será aprobada pese a que otros partidos la rechacen.

Ley General de Bienestar Animal lleva un mes congelada en Cámara de Diputados; exigieron a Morena aprobarla

La afirmación de Ricardo Monreal se dio tras la marcha de la Confederación por los Derechos de los Animales de México el jueves 29 de octubre, en exigencia a Morena para que apruebe la Ley General de Bienestar Animal.

Las organizaciones acusaron que los distintos aplazamientos para su discusión podrían terminar por desechar la aprobación de la Ley General de Bienestar Animal, como pasó anteriormente con 106 iniciativas.

Por lo que señalaron a Morena de provocar un retroceso en los avances por el bienestar de los animales, ya que ese mismo día se cumplió un mes de su aprobación en el Senado.