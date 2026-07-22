La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, como parte del Programa de Ordenamiento de Playas, logró el retiro voluntario de 40 de las 42 bodegas instaladas en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Acapulco, Guerrero, lo que representa un cumplimiento del 95 por ciento.

Las estructuras se encontraban en Playa Honda, Playa Tamarindos, Playa Karabalí y Playa Papagayo, donde eran utilizadas para resguardar mobiliario de playa.

El operativo comenzó el 3 de julio, cuando las personas ocupantes fueron notificadas para retirar las instalaciones en un plazo de cinco días hábiles o acreditar que contaban con el permiso o título de concesión expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Profepa clausura establecimientos por operar sin autorización

Durante un recorrido de verificación realizado el 10 de julio, la Profepa confirmó el retiro voluntario de 40 bodegas. Posteriormente, el 17 de julio, la dependencia efectuó dos inspecciones en materia de impacto ambiental y una más sobre la ocupación de la Zona Federal Marítimo Terrestre, lo que derivó en dos clausuras totales temporales por la instalación de bodegas y el desarrollo de actividades sin autorización ambiental de la Semarnat.

Además, durante las inspecciones se detectó un módulo permanente para la venta de alimentos y bebidas instalado sobre la playa sin permiso para ocupar la zona federal.

Profepa retira 40 bodegas ilegales en playas de Acapulco. (cortesía )

Detectan descarga de aguas residuales en la playa

La Profepa informó que el establecimiento inspeccionado descargaba aguas residuales directamente sobre la arena al carecer de un sistema de drenaje, por lo que inició el procedimiento administrativo correspondiente.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Ecológica Estatal, la Policía Turística y el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA), quienes brindaron apoyo durante las diligencias.

La Profepa señaló que continuará realizando acciones de inspección y vigilancia para proteger la Zona Federal Marítimo Terrestre y garantizar el uso ordenado de las playas de Acapulco.