La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colaboró en el aseguramiento de 2 mil 994 ejemplares de pepino de mar (isostichopus fuscus) que eran transportados de manera ilegal por una persona sobre la carretera San Felipe-Ensenada, en Baja California.

La dependencia informó que el pasado 16 de julio atendió un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para apoyar en la identificación de ejemplares de vida silvestre localizados durante una revisión vehicular.

Durante la inspección fueron encontradas 39 bolsas transparentes de plástico que contenían en su interior 2 mil 994 ejemplares de pepino de mar.

Persona detenida no acreditó la procedencia legal de los ejemplares

La Profepa detalló que la persona que transportaba los organismos no presentó la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que acredite su legal procedencia.

Debido a ello, la persona detenida, el vehículo y los ejemplares asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR).

Profepa asegura casi 3 mil ejemplares de pepino de mar. (cortesía)

Pepino de mar cuenta con protección especial

La Profepa recordó que el pepino de mar (Isostichopus fuscus) se encuentra incluido en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Sujeto a Protección Especial.

Además, la especie forma parte del Apéndice III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por lo que su aprovechamiento y traslado están sujetos a regulación.

En el operativo participaron ocho elementos de la Secretaría de Marina, 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dos inspectores de la Profepa.