Posadas consolidó su estrategia en el segmento premium de alta gama con la apertura de cinco nuevos hoteles y resorts en México, destacando desarrollos en destinos clave como Isla Mujeres, Ciudad de México y Riviera Maya.

El anuncio se realizó en el marco del Tianguis Turístico 2026, donde la compañía reafirmó su liderazgo al ofrecer experiencias personalizadas centradas en bienestar, privacidad y conexión con el entorno.

Posadas impulsa hoteles de lujo con Izla by Fiesta Americana en el Caribe mexicano

Uno de los proyectos más relevantes es Izla by Fiesta Americana Isla Mujeres, ubicado frente a las aguas turquesa del Caribe mexicano. Este desarrollo ofrece una experiencia enfocada en el bienestar integral, con 122 habitaciones y suites con balcón privado.

El hotel apuesta por una propuesta diferenciada basada en experiencias gastronómicas, wellness y espacios para celebraciones, dirigida a viajeros que buscan una estancia más íntima y auténtica.

A esta incorporación se suman nuevas aperturas estratégicas. En el segmento urbano destaca Live Aqua Centro Histórico Ciudad de México, que fortalecerá la oferta de lujo en la capital.

En destinos de playa, Grand Fiesta Americana Riviera Maya abrirá sus puertas a inicios de noviembre, ampliando la experiencia all inclusive en uno de los polos turísticos más importantes del país.

Asimismo, la compañía refuerza su portafolio con conceptos innovadores como Devossion by Live Aqua, su primer resort all inclusive solo para adultos enfocado en lifestyle, y Sunvivia by Fiesta Americana en Mazatlán, centrado en el bienestar y la convivencia familiar.

Posadas fortalece su liderazgo en México con experiencias turísticas de alto valor

Con estas aperturas, Posadas incrementará cerca del 7% su oferta de habitaciones y suites, consolidando su presencia en destinos turísticos clave.

Además, la empresa impulsa la evolución de su propuesta con el desarrollo de 25 experiencias exclusivas, que incluirán desde recorridos culturales hasta experiencias gastronómicas inmersivas, alineadas con la tendencia global hacia un turismo más personalizado y de mayor valor agregado.

Este crecimiento ocurre en un contexto donde México se consolida como uno de los destinos turísticos más relevantes a nivel mundial, impulsado por su diversidad, conectividad y oferta sofisticada.

Con ello, Posadas refuerza su posicionamiento en el segmento de lujo y su apuesta por elevar el estándar de la hospitalidad en el país.