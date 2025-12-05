Con una inversión superior a 15 mil millones de pesos y un portafolio en plena transformación, Posadas presentó su plan estratégico para 2026, año en el que la compañía busca consolidarse como el principal anfitrión de la hospitalidad mexicana ante el aumento previsto de turismo internacional.

La empresa cerrará 2025 como uno de sus mejores años de la última década, respaldada por 34 hoteles en desarrollo y más de 4,800 habitaciones adicionales que se sumarán a las más de 30 mil que ya opera en México y el Caribe. Enrique Calderón, vicepresidente de operación del grupo hotelero

Este crecimiento acompaña un desempeño financiero sólido: un aumento cercano al 9% en ingresos, un incremento de casi 29% en EBITDA y niveles récord en métricas de experiencia tanto de huéspedes como de colaboradores. Su Net Promoter Score alcanzó 64 puntos (20 por encima del promedio global de la industria) mientras que el NPS interno llegó a 76.

Uno de los segmentos con mayor dinamismo fue el de Lealtad, que incluye propiedades vacacionales, membresías y club vacacional. En el último trimestre, sus ventas netas crecieron 18%. Dentro de este rubro, Access Fiesta Rewards incrementó ventas en 20% y representó el 47% de las ventas operativas del segmento, alcanzando 413 millones de pesos.

Posadas fortalece su portafolio premium rumbo al Mundial 2026

Por su parte, el vicepresidente de Estrategia y Capital Humano, Javier Barrera destacó que la compañía llega a 2026 con “una visión de crecimiento con propósito” y la intención de consolidarse como la representante del servicio mexicano en el mundo.

Como parte de su apuesta por el viajero premium, Posadas presentó dos nuevas propuestas:

Devossion by Live Aqua, centrada en experiencias sensoriales y celebraciones.

Sunvivia Fiesta Americana, enfocada en bienestar integral y hospitalidad consciente.

Ambas buscan captar a un público más sofisticado y alinearse con tendencias globales de lujo, wellness y lifestyle.

Entre los desarrollos más relevantes que llegarán en los próximos meses destacan Grand Fiesta Americana Riviera Cancún, Live Aqua Centro Histórico, Fiesta Americana Collection Mazatlán + Residencias y Fiesta Inn Mérida Altabrisa.

La expansión también contempla mercados internacionales con Fiesta Americana Funeeq Punta Cana y la posible llegada de Live Aqua a Costa Rica.

En el segmento Midscale & Economy sobresalen nuevos proyectos como Fiesta Inn Querétaro Aeropuerto y One Mazatlán Centro Histórico.

La compañía continúa fortaleciendo su ecosistema digital Fiesta Americana Travelty, plataforma que integra reservas, lealtad, promociones y experiencias, y que será clave para atender la demanda durante la justa mundialista de 2026.

Grupo Posadas se prepara para el Mundial 2026 con una inversión superior a los 25 mdp. (Cortesía )

En el ámbito social, Fundación Posadas celebró 21 años ampliando su alcance en programas de educación, salud y reconstrucción, refrendando el compromiso de la empresa de vincular crecimiento con impacto comunitario.