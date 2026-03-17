Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con ello Posadas lanzó una promoción de tarifas especiales por 24 horas para que no te pierdas unas vacaciones inolvidables en un lugar con buena alberca, mejor restaurante y una habitación de lujo.
¿Cómo aprovechar la promoción de Posadas?
Si te quieres dar unas buenas vacaciones, la Venta Especial Temporada Vacacional de Posadas comenzó este martes y contarás con únicamente 24 horas para aprovechar las tarifas especiales que aparecen dentro de su sitio web https://www.fiestamericanatravelty.com/.
Entre los destinos que participan en esta promoción se encuentran Cancún y la Riviera Maya. Si prefieres algo más tranquilo, alejado de la fiesta, Los Cabos también está participando dentro de las tarifas especiales.
Además, Puerto Vallarta y Mérida, con turismo de primer nivel y hoteles de lujo, participan dentro de la Venta Especial Temporada Vacacional de Posadas.
Pero si prefieres unas vacaciones en ciudad, museos o viajas por negocios, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara contarán con tarifas especiales.
Con la Venta Especial Temporada Vacacional de Posadas, el complejo hotelero busca brindar unas vacaciones inolvidables en sus hoteles de lujo con experiencias, comodidad y gastronomía de primer nivel, para que las y los viajeros disfruten de un momento lejos de la rutina.
“Queremos incentivar a más viajeros a descubrir o redescubrir destinos extraordinarios con descuentos únicos y siempre con la excelencia y calidad que nos distingue”Javier Barrera, Vicepresidente Estrategia, Alianzas y Capital Humano de Posadas