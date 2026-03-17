Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con ello Posadas lanzó una promoción de tarifas especiales por 24 horas para que no te pierdas unas vacaciones inolvidables en un lugar con buena alberca, mejor restaurante y una habitación de lujo.

¿Cómo aprovechar la promoción de Posadas?

Si te quieres dar unas buenas vacaciones, la Venta Especial Temporada Vacacional de Posadas comenzó este martes y contarás con únicamente 24 horas para aprovechar las tarifas especiales que aparecen dentro de su sitio web https://www.fiestamericanatravelty.com/.

Entre los destinos que participan en esta promoción se encuentran Cancún y la Riviera Maya. Si prefieres algo más tranquilo, alejado de la fiesta, Los Cabos también está participando dentro de las tarifas especiales.

Venta Especial Temporada Vacacional de Posadas aplica en destinos como Cancún, Riviera Maya y Los Cabos. (cortesía)

Además, Puerto Vallarta y Mérida, con turismo de primer nivel y hoteles de lujo, participan dentro de la Venta Especial Temporada Vacacional de Posadas.

Pero si prefieres unas vacaciones en ciudad, museos o viajas por negocios, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara contarán con tarifas especiales.

Venta Especial Temporada Vacacional de Posadas aplica en destinos como Cancún, Riviera Maya y Los Cabos. (cortesía)

Con la Venta Especial Temporada Vacacional de Posadas, el complejo hotelero busca brindar unas vacaciones inolvidables en sus hoteles de lujo con experiencias, comodidad y gastronomía de primer nivel, para que las y los viajeros disfruten de un momento lejos de la rutina.