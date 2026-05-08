En un fallo que ha generado polémica en Baja California, un juez con sede en Tijuana ordenó la liberación inmediata de Aurora Rose bajo la Ley Alina.

Fue el 28 d abril cuando Aurora Rose, ciudadana estadounidense de 22 años, fue detenida tras asesinar de varias puñaladas a su novio al interior de un departamento ubicado en la colonia Calete.

Al lugar arribaron Policías municipales, luego de recibir reportes de una presunta pelea doméstica. Al ingresar al sitio encontraron al hombre herido sobre el suelo, por lo que se procedió a la detención de Aurora Rose.

¿Qué dice la Ley Alina? Aurora Rose fue liberada en Tijuana, Baja California, por esta norma

Este jueves 7 de mayo de 2026, se confirmó que un juez de control ordenó poner en libertad a Aurora Rose en estricto apego a la Ley Alina.

Dicha normativa, estipulada desde 2023 en el Código Penal estatal tras ser aprobada por el Congreso de Baja California, considera como legítima defensa cuando una mujer agrede o provoca la muerte de un agresor en el marco de violencia de género.

La Ley Alina reconoce el estado mental y emocional de la víctima como resultado de un acto en defensa de su propia vida.

Fue así que la defensa legal de Aurora Rose apeló que el ataque contra su pareja tuvo lugar en defensa propia.

Aseveró que el sujeto se encontraba bajo la influencia del alcohol y las drogas, cuando este se habría abalanzando sobre ella para agredirla.

Según Rose, tomó un objeto punzocortante que tenía cerca para defenderse y salvaguardar su integridad.

Así, el juez de Tijuana admitió razones de género y determinó el falló que dio la libertad a Aurora Rose.