La Secretaría General del Gobierno de Zacatecas solicitó cancelar la presentación de Luis R. Conriquez en la Feria Nacional de Fresnillo 2026, prevista para el 28 de agosto, al considerar que su música hace apología del delito y enaltece al crimen organizado.

“(...) se consideró que el contenido artístico asociado a dicha presentación (de Luis R. Conriquez) incurre en apología del delito, prevista en el artículo 190 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, al exaltar la violencia y la imagen vinculada con grupos del crimen organizado” Rodrigo Reyes, titular de la Secretaría General del Gobierno de Zacatecas

Secretaría General de Gobierno pide cancelar concierto de Luis R. Conriquez en Fresnillo, Zacatecas (Especial )

Rodrigo Reyes, secretario general del Estado, recordó que el Código Penal local tipifica como delito la interpretación de narcocorridos en eventos públicos.

Aunque el municipio aún no se ha pronunciado, la petición ha generado debate sobre la libertad artística y la construcción de la paz en la Feria Nacional de Fresnillo 2026.

Solicitan cancelar presentación de Luis R. Conriquez en Zacatecas

Se tiene previsto que Luis R. Conriquez se presente en la Feria Nacional de Fresnillo 2026 el viernes 28 de agosto.

El 18 de agosto de 2026, la Secretaría General de Gobierno emitió una solicitud al presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, para persuadirlo a que cancele la presentación de Luis R. Conriquez en el municipio.

El gobierno estatal recordó al gobierno municipal los acuerdos detallados en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, en la que se abordó evitar la realización de eventos donde se haga apología al delito.

“Se estableció como acuerdo, evitar aquellas expresiones artísticas que pudieran contravenir los esfuerzos institucionales en materia de prevención social de la violencia y construcción de la paz” Rodrigo Reyes, titular de la Secretaría General del Gobierno de Zacatecas

La Secretaría General de Gobierno considera que la música de Luis R. Conriquez hace apología al delito, exalta la violencia e imagen vinculada a grupos del crimen organizado.

Además, el gobierno estatal destaca que el Código Penal para el Estado de Zacatecas considera como delito en su artículo 190, la interpretación de música que haga apología del delito o violencia de género en eventos públicos.

“Me permito solicitar atentamente que se valore la pertinencia de no llevar a cabo dicha presentación, privilegiando actividades que contribuyan a la sana convivencia” Rodrigo Reyes, titular de la Secretaría General del Gobierno de Zacatecas

El documento emitido por la Secretaría General de Gobierno cierra expresnado que la construcción de la paz en Zacatecas es una responsabilidad compartida y se deben sumar esfuerzos para garantizar bienestar y progreso.

¿Gobierno municipal de Fresnillo cancelará presentación de Luis R. Conrique?

A un día de la petición del gobierno estatal, el presidente municipal de Fresnillo no se ha pronunciado y se desconoce sí cancelará la presentación de Luis R. Conriquez.

La presentación de Luis R. Conriquez será gratuito, pero espacios VIP están cobrando entre mil y 10 mil pesos para acceder al evento.

Luis R. Conriquez tampoco se ha manifestado ante la petición del gobierno para cancelar su concierto.