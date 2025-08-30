Luis R. Conriquez -de 29 años de edad- regresará a Texcoco para cantar corridos a ‘saldar’ su deuda con sus fans.

En abril, Luis R. Conriquez se presentó en la Feria del Caballo Texcoco 2025, donde el público destrozó el lugar cuando el cantante se negó a cantar corridos.

Luis R. Conriquez regresará a Texcoco para cantar corridos

A pesar de los destrozos del público y las advertencias del gobierno municipal de Texcoco, Luis R. Conriquez se va a presentar en el lugar.

Durante un encuentro con medios, Luia R. Conriquez aseguró que volverá a cantar en Texcoco y esta vez sí habrá corridos.

“Pues volvemos para Texcoco, vamos por la segunda ronda, primeramente Dios a cantar corridos, que es lo que la gente quiere escuchar”. Luis R. Conriquez

Luis R. Conriquez expresó que no tenía miedo de cantar corridos en Texcoco, a pesar de que este género está prohibido.

“En algunas partes se puede cantar, en otras el gobierno no permite, pero donde se puedan cantar, lo haremos”, dijo Luis R. Conriquez sin temor a la censura.

El cantante aseguró que cantar corridos es parte de la libertad de expresión y lamenta que él haya sido el primero al que le prohibieron interpretarlos.

Luis R. Conriquez no dejará de cantar corridos y lo hará donde se lo permitan.

Sin embargo, en Texcoco sí están prohibidos los corridos e interpretarlos tiene una sanción de 3 a 6 meses en prisión, así como de 30 a 60 días de multa.

Luis R. Conriquez (Instagram | @luisrconriquezoficial)

¿Luis R. Conriquez tiene programado un concierto en Texcoco?

Luis R. Conriquez no se niega a regresar a Texcoco y promete cantar corridos.

Sin embargo, el cantante no tiene programados conciertos en Texcoco en los siguientes meses.

Luis R. Conriquez se va a presentar en Monterrey el 8 de noviembre y canceló varios conciertos en Estados Unidos.

El cantante ha negado que Estados Unidos le haya retirado la visa, pero tuvo que cancelar su gira por este país.