Javier Torres Rodríguez es un político mexicano que actualmente se desempeña como presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, cargo que asumió en octubre de 2024 como integrante de la coalición PAN-PRI-PRD.

Su administración fue cuestionada por la cartelera de la Feria Nacional de Fresnillo 2026, particularmente por la inclusión de Luis R. Conriquez, luego de que el Gobierno de Zacatecas señalara que existía un acuerdo para evitar espectáculos que hicieran apología de la violencia.

¿Quién es Javier Torres Rodríguez?

Javier Torres Rodríguez es un político zacatecano vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya trayectoria se ha desarrollado principalmente en la administración pública y la política local de Fresnillo.

Antes de asumir nuevamente la presidencia municipal en 2024, se desempeñó como diputado de la LXI Legislatura del Congreso de Zacatecas y ocupó otros cargos dentro de la administración pública municipal.

Su actual gobierno ha enfrentado retos relacionados con la seguridad pública en Fresnillo y, en 2026, su administración quedó bajo escrutinio luego del asesinato de uno de sus colaboradores cercanos, Fidel Alvarado De la Torre.

Javier Torres Rodríguez, alcalde de Fresnillo, Zacatecas. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Javier Torres Rodríguez?

Javier Torres Rodríguez tiene 40 años, de acuerdo con una declaración realizada en octubre de 2025.

¿Javier Torres Rodríguez tiene pareja?

Javier Torres Rodríguez está casado con Wendy Reveles, con quien ha compartido públicamente actividades personales y eventos oficiales relacionados con su gestión al frente del municipio de Fresnillo.

¿Qué signo zodiacal es Javier Torres Rodríguez?

Javier Torres Rodríguez es Aries, pues celebra su cumpleaños el 6 de abril. Este signo pertenece al elemento Fuego y suele asociarse con personas enérgicas, decididas, independientes y con iniciativa.

¿Javier Torres Rodríguez tiene hijos?

No hay información pública verificable que permita confirmar si Javier Torres Rodríguez tiene hijos.

¿Qué estudió Javier Torres Rodríguez?

La información pública disponible no detalla la carrera universitaria que cursó Javier Torres Rodríguez, ni se conocen de manera verificable estudios de posgrado o diplomados.

¿En qué ha trabajado Javier Torres Rodríguez?

Javier Torres Rodríguez ha desarrollado su carrera principalmente en la política y la administración pública de Zacatecas, particularmente en Fresnillo.