Fue por medio de su cuenta de Instagram que Zelda Williams, hija de Robin Williams, hizo una dura crítica a la inteligencia artificial.

Esto después de empezar a recibir fotos y videos de su padre creadas con esta herramienta tan polémica en la actualidad.

“Dejen de creer que quiero verlos“, dice hija de Robin Williams por la inteligencia artificial

En su llamado, Zelda Williams -de 36 años de edad- se mostró molesta por la situación a la que fans del actor y comediante la han arrastrado.

Siendo que por redes sociales le hacen llegar todo tipo de contenido con Robin Williams, quien murió en agosto del 2014.

Robin Williams (Captura de vide)

“Simplemente dejen de enviarme videos con IA de papá”, se leía en extenso escrito de Zelda Williams.

En un segundo punto, la hija de Robin Williams enfatizó que no pretende ver ni entender todo lo que le mandan respecto a su papá.

Del mismo modo, amenazó con bloquear a los usuarios que insisten hacerle llegar fotos y videos de Robin Williams realizados con inteligencia artificial.

“Pero, por favor, si tienen algo de decencia, dejen de hacernos esto a él y a mí, a todos incluso, punto final“, pidió Zelda Williams como señal de respeto a la memoria de su padre.

Hija de Robin Williams se lanza contra la inteligencia artificial

En medio de la petición, Zelda Williams no lo pensó dos veces para externar su opinión en torno a la inteligencia artificial.

Asimismo, criticó a todas aquellas personas que hacen uso de esta herramienta para este tipo de contenido en imágenes.

De acuerdo con la hija de Robin Williams, lo que se genera a través de la inteligencia artificial no es arte.

Considerando además que es un insulto no solo a las artes, sino también a la vida misma.

“No están haciendo arte, están haciendo asquerosos hot dogs sobreprocesados con las vidas de seres humanos”, sentenció la cineasta.

Zelda Williams siguió sus comentarios enfatizando el hecho de que las imágenes y videos con inteligencia artificial solo tienen la función de buscar aprobación en redes sociales.

“Qué asco”, finalizó la hija de Robin Williams su petición y crítica a la herramienta de moda en todo el mundo.