México.- Paola Garate, candidata a diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Distrito 17 en el estado de Sinaloa se promociona en redes a través de un pack.

En su cuenta de Facebook, la candidata compartió una imagen acompañada de su número de celular “Pídeme el pack al WhatsApp”.

Garate Valenzuela arrancó su campaña en Culiacán este lunes, sin embargo, debido a su estrategia de campaña ha recibido críticas en redes sociales:

El pack incluye fotografías de la candidata que dicen “Yo estoy con Paola Garate” con los que busca sumar apoyo de los votantes.

Garate Valenzuela tomó la decisión de bajar la publicidad y ofreció disculpas “para quienes lo interpretaron de una manera diferente”, indicando que nunca fue su intención ofender o denigrar.

“Quisimos hacerlo con una estrategia diferente, rompiendo con los esquemas tradicionales, ofreciendo el pack, que significa ofrecer las propuestas que tenemos y buscábamos que estas llegaran a los jóvenes que han dejado de participar en la política”, señaló a través de un video.