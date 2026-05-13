El Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado en el que refrendó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que la dirigencia nacional de Morena anunciara la promoción de un juicio político en su contra.

En el posicionamiento, Acción Nacional criticó al Gobierno federal por, presuntamente, encubrir al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras impulsa señalamientos contra una mandataria de oposición. El PAN afirmó que Chihuahua ha mostrado resultados en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

PAN acusa a Morena de intentar desacreditar a Maru Campos pese a resultados en seguridad

El PAN sostuvo que las acciones emprendidas por el gobierno de Maru Campos han dado resultados en el combate a la delincuencia, particularmente tras el desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios más grandes detectados en el país.

El partido calificó como falso el discurso de soberanía nacional promovido por Morena y acusó a la fuerza política de construir un “espectáculo mediático” para desacreditar a la gobernadora de Chihuahua.

Además, subrayó que Maru Campos “no está acusada de ningún delito” y señalaron que las críticas responden a su estrategia de seguridad y al combate contra grupos criminales.

En el comunicado, Acción Nacional aseguró que Chihuahua rechaza modelos de gobierno que, según afirmaron, han permitido el crecimiento de la violencia y la infiltración del crimen organizado en entidades gobernadas por Morena como Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Michoacán y Guerrero.

PAN revive señalamientos contra Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa

El PAN también retomó las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez y otros funcionarios de Sinaloa, señalando presuntos vínculos con el crimen organizado durante el proceso electoral de 2021.

Según Acción Nacional, dichas acusaciones incluyen señalamientos relacionados con violencia, amenazas, coacción y presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral.

Asimismo, mencionaron al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien fungió como coordinador de campaña de Rocha Moya, así como a Mario Delgado, entonces dirigente nacional de Morena.

El partido sostuvo que la solicitud de juicio político contra Maru Campos busca distraer la atención pública de los señalamientos hacia gobiernos emanados de Morena.

Finalmente, el PAN indicó que continuará atento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, y reiteró su respaldo a las acciones del gobierno estatal en materia de seguridad.