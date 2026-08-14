La Secretaría de las Mujeres reportó que la niña de 11 años de Matamoros, Tamaulipas, se encuentra en buen estado de salud tras la interrupción de un embarazo de cinco meses producto de una violación sexual, por lo que permanecerá hospitalizada en el IMSS hasta su recuperación.

“Con apego a la normativa legal, se realizó la interrupción de su embarazo con la finalidad de preservar su vida” Secretaría de Mujeres

La niña de 11 años ingresó el 5 de agosto al Hospital de Zona número 13 del IMSS en Matamoros, Tamaulipas donde se confirmó el embarazo de aproximadamente cinco meses, atribuido a un abuso sexual presuntamente cometido por su padrastro.

Desde su ingreso, la menor recibió atención médica, nutricional, psicológica y de trabajo social, en coordinación con autoridades ministeriales para proteger su dignidad y derechos.

Coordinación federal y estatal garantiza protección integral a niña de 11 años en Tamaulipas

Tal y como se dio a conocer previamente, el pasado 12 de agosto se realizó la interrupción del embarazo de la niña de 11 años “con apego a la normativa legal” y “con la finalidad de preservar su vida”, según informó la dependencia federal y, cuando su salud lo permita, será resguardada por el DIF Matamoros.

La Secretaría de las Mujeres destacó la coordinación entre autoridades federales y estatales desde que se conocieron los hechos, como la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) quien dio seguimiento junto con las instancias estatales como la Fiscalía de Tamaulipas quien continúa las investigaciones para identificar a los responsables.

“Desde su ingreso al Instituto, la menor recibió atención integral por parte de las áreas médicas, de nutrición, psicología y trabajo social, además de que se mantiene una coordinación estrecha con las autoridades ministeriales para el desarrollo de las investigaciones y la protección integral de la niña, salvaguardando en todo momento su dignidad, confidencialidad y derechos” Secretaría de Mujeres

La representación legal en la carpeta de investigación corresponde a la PPNNA de Matamoros, con apoyo de la de Tamaulipas, además el Instituto de las Mujeres del estado brindó apoyo psicológico y jurídico a la madre de la menor, quien presentó denuncia por abuso sexual ante la Fiscalía especializada.

La dependencia federal subrayó que un embarazo infantil es producto de abuso sexual, pone en riesgo la vida de las niñas y no puede normalizarse, pues constituye un delito.

Recordó además la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, que opera en municipios prioritarios de Tamaulipas y otros estados para prevenir y atender estos casos.

Finalmente la Secretaría de las Mujeres recordó que tiene en marcha dicha estrategia, un programa de atención en 50 municipios prioritarios para 19 estados de México, entre ellos Tamaulipas.