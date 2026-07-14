El dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, confirmó que hasta el momento Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es el único aspirante registrado para la diputación federal del Distrito 06.

“Hasta este momento, de todas las personas que han sido mencionadas con interés en la candidatura a diputado federal por el distrito 6, solo Andrés López Beltrán ha presentado formalmente su interés y ha cumplido con los requisitos iniciales que marca la convocatoria nacional“ Jesús Selván García, dirigente estatal de Morena en Tabasco

Con 39 años de edad, Andrés Manuel López Beltrán formalizó su solicitud y deberá cumplir con el mismo procedimiento que cualquier militante, conforme a la convocatoria nacional.

Aunque no existen otros registros, será en agosto cuando se defina si surgen más aspirantes rumbo a las elecciones 2027.

Andrés Manuel López Beltrán (Mario Jasso)

Andrés López Beltrán va por la diputación federal en Tabasco

Desde el pasado mes de mayo, Andrés Manuel López Beltrán informó que buscará una diputación federal por Tabasco.

Aunque no descarta buscar la gubernatura del estado en el futuro, el hijo del exPresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el primer paso es que su carrera política madure desde el Congreso federal, por ello va por la diputación federal del Distrito 6.