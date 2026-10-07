Mario Zamora buscará la candidatura a la gubernatura de Sinaloa en las elecciones del 2027, pero Paloma Sánchez del PRI, también.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional, originaria de Mazatlán, Sinaloa, dice estar interesada en tomar las riendas del estado que asegura lleva dos años en “narcoguerra”.

“Cuando atacan tu casa no te vas de lado, al contrario, te vas de frente“, sentencia. Paloma Sánchez. Senadora del PRI

En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, adelanta que su prioridad será recuperar la paz en el estado de Sinaloa.

“La unidad de todos los partidos habla de recuperar la paz, de poner orden y de recuperar la capacidad del estado para practicar la ley y proteger la vida. Se trata de mantener el orden, de recuperar el orden, de mostrarle al Estado quién manda; ahí mandan los sinaloenses. No manda Morena, no manda Rocha” Paloma Sánchez. Senadora del PRI

Será la dirigencia nacional y estatal del partido quienes definan quién encabezará la contienda electoral para 2027.

De acuerdo con encuestas del PRI, Paloma Sánchez -de 40 años- y Mario Zamora -de 51 años- son candidatos competitivos para la gubernatura de Sinaloa.

Paloma Sánchez no ve a Mario Zamora como un rival

Reiterando que el anuncio del líder priista forma parte de una estrategia para fortalecer la presencia del partido en territorio, más que de una designación formal de candidaturas, Paloma Sánchez dice no tener ninguna rivalidad con el diputado Mario Zamora.

Por lo que de no ser elegida se sumará al proyecto y trabajará en conjunto como lo ha hecho rumbo a las elecciones 2027.

“Iremos con la persona mas competitiva por Sinaloa. Se que soy un cuadro a crecimiento, puedo ser la que mas aporta. Que el partido tome una decisión y tome en cuenta esas mediciones”, insiste. Paloma Sánchez. Senadora del PRI

En ese contexto, destacó que el PRI tiene intención de construir una alianza con otras fuerzas políticas y la sociedad civil para competir de manera sólida en el estado.