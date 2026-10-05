Alejandro Moreno aseguró que se está realizando un análisis para la construcción de un “gran frente amplio ciudadano” para enfrentarse a Morena con candidaturas comunes entre el PRI y el PAN.

“Desde hace meses… la fuerza está en un análisis práctico y frío en la suma de votos de esfuerzos y de trabajar para hacer un gran frente amplio político ciudadano y ganarle a Morena” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

De acuerdo con Alejandro Moreno, el PRI también se sumará a la presentación y apoyo común con el PAN con candidaturas comunes de personas competitivas.

Alejandro Moreno respaldará candidaturas comunes PRI-PAN que sean competitivas en elecciones 2027

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Alejandro Moreno aseguró que respaldará candidaturas comunes PRI-PAN que sean competitivas para las elecciones 2027.

El líder nacional del PRI resaltó que se centrarán en construir una alternativa sólida y competitiva con mujeres y hombres que “puedan ganar las elecciones”

“Lo que tenemos que construir es una alternativa más sólida más competitiva con las mejores mujeres con los mejores hombres con quienes pueden ganar las elecciones” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

En este sentido, señaló que no solo desde el PRI se ha llamado a una coalición para “competir y ganar las elecciones” juntos, por lo que se enfocará en las normativas para una candidatura común.

Esto de acuerdo con los marcos normativos de cada entidad para formar coaliciones que permitan construir una candidatura común sólida.

“Hay muchos otros compañeros también mexicanas y mexicanos que han impulsado una gran coalición… construir una propuesta sólida. Entonces el mensaje ¿Cuál es?, trabajar juntos para competir y ganar las elecciones” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Por otra parte, destacó la posición de la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero, centrada en priorizar el país sobre los intereses partidistas.

Asimismo, aplaudió que la dirigencia del PAN se enfoque de manera “firme y seria” en no permitir que Morena “destruya México”.

“En las últimas semanas y meses vi la posición y la postura de su dirigencia nacional que encabeza Jorge Romero, una posición firme, seria, que no hay que permitir que Morena gane las elecciones y destruya México” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Además, señaló que ya se han tenido acercamientos para encontrar la competitividad de ambos partidos para competir en las elecciones 2027 “para ganar”.