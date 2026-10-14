Alejandro “Alito” Moreno aseguró públicamente que apostará por la fuerza institucional que representa PRI en los 17 estados del país en donde habrá elecciones entre próximo 2027.

El dirigente nacional del PRI aseguró que su estrategia tiene el propósito central de restar la mayoría calificada al bloque oficialista en la Cámara de Diputados.

Alito Moreno asegura que alianzas fuertes darán la victoria al PRI en 2027; “Morena se derrumba”, afirmó

Alito Moreno aseguró que, de acuerdo con proyecciones, el PRI confía en posicionarse favorablemente en más de doce entidades gracias a una estrategia de alianzas edificadas directamente desde las bases regionales para las elecciones 2027.

Este esquema de trabajo busca integrar acuerdos con el PAN y otras fuerzas políticas de carácter local, consolidando consensos ciudadanizados tras recientes reuniones públicas e intercambios entre liderazgos partidistas.

Según indicó, buscarán aprovechar que Morena “se está derrumbando” de manera interna, tras apelar al proceso en donde el partido guinda definió a sus coordinadores territoriales.

Alito Moreno apuesta por la fuerza del PRI en 17 estados rumbo a 2027 (Graciela López Herrera/SDPNoticias / Graciela López Herrera)

A la par de la paulatina construcción de esta plataforma de unidad, Alito Moreno exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que mantenga una vigilancia estricta que prevenga la injerencia de gobernadores en las elecciones 2027.

Entre las entidades prioritarias identificadas por el PRI en donde esperan unba contienda competitiva, cerrada o ventajosa figuran:

Nuevo León. Chihuahua. Aguascalientes. Querétaro. Zacatecas. Sonora. Sinaloa. Tlaxcala. Colima. Baja California Sur. Michoacán.

Alito Moreno desestimó las mediciones de opinión pública promovidas por Morena, calificándolas como percepciones artificiales orientadas a influir en la ciudadanía de manera previa al 2027.

Ante este proceso, el cual calificó como de máxima importancia para el país, instó a que se lleve a cabo la fiscalización estricta de los organismos reguladores y la movilización activa ciudadana en cada entidad,

De esta manera, el líder del PRI proyecta consolidar un contrapeso parlamentario e institucional decisivo que dijo beneficiará al equilibrio democrático nacional.