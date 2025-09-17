El Gran Sorteo “México con M de Migrante”, encabezado por Olivia Salomón durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se consolidó como el más vendido del año. El evento tuvo como propósito honrar a las y los migrantes mexicanos y logró una amplia participación del público.

Olivia Salomón subrayó que se trató del primer sorteo con causa específica de la administración de Claudia Sheinbaum. Además, resaltó que por instrucción de la presidenta, los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la atención y protección consular en Estados Unidos, acompañando a la comunidad migrante en tiempos de incertidumbre.

Lotería Nacional y Correos de México se unen en Gran Sorteo “México con M de Migrante”

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González, unieron a las dos instituciones más antiguas del país en un sorteo que simbolizó un puente entre fronteras y entregó un poderoso mensaje de comunidad.

“Hoy México late a ambos lados de la frontera. Hoy celebramos a quienes nunca dejaron de ser parte de esta patria, aunque la vida los haya llevado lejos. Este sorteo es para ellas y ellos, compatriotas migrantes que son heroínas y héroes de nuestra nación” Olivia Salomón.

Por su parte, Violeta Abreu destacó la emoción de que dos instituciones hermanas colaboraran juntas y señaló que este sorteo evidenció la fuerza del país en sus tradiciones y cultura. Además, resaltó el papel aliado de Correos de México con quienes dejaron su tierra, ya que en cada carta se transmiten mensajes de amor y esperanza entre familias.

Olivia Salomón encabezó el Gran Sorteo "México con M de migrante" (Cortesía)

Gran Sorteo “México con M de Migrante” y la significativa participación de los mexicanos

Previo al campanazo inicial, el Colectivo Legado de Grandeza interpretó el Himno Migrante, emblema del Gran Sorteo Especial que inspiró los 10 diseños de billetes conmemorativos.

El sorteo alcanzó una utilidad estimada de más de 100 millones de pesos, después del pago de premios, superando la meta anunciada junto a la presidenta. Se consolidó como el más exitoso del año, con un crecimiento de 118.4% respecto al Sorteo Magno del 10 de mayo, 124.5% frente a su homólogo de 2024 (No. 291) y 230% en comparación con el sorteo de 2023 (No. 278).

Estos resultados reflejan la solidez de la Lotería Nacional con una estrategia de comercialización innovadora que salió al territorio con activaciones y promociones cercanas, generando confianza en la institución y en una causa que unió a todos los mexicanos, incluyendo quienes viven fuera del país.

También se reconoció la labor de las y los vendedores de billetes, quienes en palabras de Olivia Salomón demostraron el valor y alcance de la Lotería Nacional al ser parte de un sorteo histórico que unió a todo México.

Resultados del Gran Sorteo “México con M de Migrante”

El Gran Sorteo Especial No. 303 contó con un valor acumulado de más de 424 millones de pesos. El Premio Mayor de 255 millones se dividió en 10 premios de 25.5 millones cada uno, cuyos números ganadores fueron:

No. 2594818 No. 2924858 No. 0039601 No. 1344044 No. 2884475 No. 2295106 No. 1633037 No. 2157390 No. 3848685 No. 2023405

Los reintegros correspondieron a la terminación en número 40.La lista completa con los premios y reintegros se encuentra en: loterianacional.gob.mx