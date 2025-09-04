La Lotería Nacional deseó el billete del sorteo Zodiaco No. 1718 que se llevará a cabo el 7 de septiembre, en el que se hace difusión de la Semana Nacional de Salud Pública 2025.

Olivia Salomón, titular del organismo público, se dijo muy contenta por divulgar las acciones emprendidas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien considera a la salud pública como uno de los pilares de la justicia social.

El billete de lotería, señaló, “hará que en cada lugar y en cada mano que lo sostenga se recuerde que la salud es un derecho del pueblo y una causa nacional que nos une como país”.

“Que este sorteo sea un símbolo de lo que somos capaces cuando trabajamos juntas y juntos: un país que apuesta por la vida, que apuesta por su gente, que apuesta por el futuro. Con cada cachito que circula, no solo gana quien lo compra, gana México entero” Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional

La funcionaria también recordó a la ciudadanía que el próximo 15 de septiembre se llevará a cabo el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, con el que se rendirá homenaje a nuestros paisanas y paisanos.

Este sorteo ofrece 10 premios de 25.5 millones cada uno y el cachito tiene un costo de 200 pesos, recalcó.

Lotería invita a participar en la Semana Nacional de Salud Pública 2025

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, apuntó por su parte que la Semana Nacional de Salud Pública 2025 no es solo una campaña sino parte de una gran lucha que emprenden gobierno federal y sociedad civil por una nación sana.

Durante la Semana Nacional de Salud Pública, detalló el funcionario, se atenderá a más de 20 millones de mexicanas y mexicanos de las 32 entidades federativas, llevando salud a plazas de pueblo, mercados y donde se necesite.

El Sorteo Zodiaco No. 1718 se realizará el próximo domingo 7 de septiembre a las ocho de la noche (hora del centro del país). Ofrecerá un premio mayor de 7 millones de pesos en una sola serie, y la bolsa repartible tiene un total de 24 millones de pesos en premios.

Ya están disponibles para su adquisición los dos millones 400 mil cachitos en todo el país, a través de los puntos de venta y en miloteria.mx. El costo de la fracción o cachito es de veinte pesos y la serie o entero 400 pesos. La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.