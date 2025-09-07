La directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, presentó el boleto del Sorteo Superior número 2858, el cual celebra el aniversario número 80 de los Estudios Churubusco.

La funcionaria señaló que el bolero rinde homenaje al compromiso de los Estudios Churubusco con el cine mexicano y por convertirse en un punto de encuentro global para la comunidad creativa y cinematográfica.

Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, develó el boleto conmemorativo de los 80 años de los Estudios Churubusco (Cortesía)

Salomón señaló que el cine mexicano no se puede entender sin el aporte de Estudios Churubusco y su talento humano, infraestructura y vocación que han hecho de esta institución un símbolo de la creatividad.

“El cine es mucho más que una industria: es identidad que nos une, motor económico que genera empleos, y poderosa herramienta social que refleja nuestra diversidad y da voz a quienes fueron invisibles, en ese sentido, son la casa donde México se cuenta a sí mismo, donde el arte retrata, critica y reinventa nuestra realidad, y donde se forjó un patrimonio cinematográfico que inspira a nuevas generaciones” Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional

Por su parte, el director general de Estudios Churubusco, Cristián Calónico Lucio, agradeció a la Lotería Nacional por unirse a las celebraciones por los primeros 80 años de historia de la institución.

Además, indicó que se publicará el libro “Estudios Churubusco: una memoria colectiva” con entrevistas y anécdotas de 27 empleados que relatan cómo es trabajar en este importante estudio.

Cineteca Nacional también celebra 80 años de Estudios Churubusco

Además, en la Cineteca Nacional se realizará la exposición 80 años de Estudios Churubusco Azteca, de ser la casa del cine mexicano, así como 3 conciertos con la Sociedad de Autores y Compositores de México: Concierto Gamex Sinfónico, Concierto filmográfico y Concierto Música en Corto, para finalizar con una exposición en las Rejas de Chapultepec.

Para el Sorteo Superior No. 2858 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, informó Olivia Salomón, así como una bolsa repartible es de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas.