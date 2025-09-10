La Lotería Nacional, de la mano con Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, y Carmen Lilia Canturosas Villarreal, presidenta municipal de esta localidad, presentaron los billetes del Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, los cuales tienen frases del Himno Migrante.

Américo Villarreal asegura que este sorteo llega en un momento en que México y Tamaulipas viven históricos momentos con un gobierno como el de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Olivia Salomón hace un llamado para participar en el Gran Sorteo Especial

La titular de Lotería Nacional, Olivia Salomón, afirmó que el Colectivo Legado de Grandeza se ha convertido en un gran aliado. Desde Palacio Federal de Nuevo Laredo, invitó a todo Tamaulipas a sumarse al sorteo.

El Gran Sorteo Especial se llevará a cabo el 15 de septiembre (corte)

Olivia Salomón señaló que los recursos obtenidos, después de pagar los premios, serán destinados a la atención y protección de la comunidad migrante a través de apoyo legal y consular.

“Cada cachito que se compre es más que un billete o boleto: es un cachito de amor que viaja, un símbolo que cruza fronteras, un recordatorio de que México no olvida, no abandona y nunca dejará de reconocer a sus hijas e hijos migrantes”. Olivia Salomón, titular de Lotería Nacional

Gran Sorteo Especial ofrece hasta 25.5 millones de pesos en premio

Será el próximo 15 de septiembre, en vísperas del Grito de la Independencia y al inicio del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, que se llevará a cabo el Gran Sorteo Especial a las 16:00 horas.

Salomón aseguró que cada “cachito” cuesta 200 pesos, y se puede ganar hasta 25.5 millones de pesos. El Premio Mayor de 255 mdp será dividido en 10 premios de 25.5 mdp y se entregarán 128 premios adicionales:

10 premios de 25.5 mdp.

5 premios de 10 mdp cada uno

5 premios de 5 mdp cada uno

15 premios de 1 mdp cada uno

18 premios de 500 mil pesos cada uno

25 premios de 250 mil pesos cada uno

50 premios de 100 mil pesos cada uno

2 premios por aproximación de un millón 100 mil pesos

2 premios por aproximación de 550 mil pesos

3 mil 999 premios por terminación de 7 mil pesos

3 mil 999 premios por terminación de 5 mil pesos

39 mil 999 reintegros

Por su parte, el gobernador del Estado reconoció el trabajo de Olivia Salomón. Y la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, aseguró que este es un acto simbólico para honrar a quienes viven del otro lado y que han construido la grandeza de la nación.

Si no te quieres perder el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, podrás seguir la transmisión oficial por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.