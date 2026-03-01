El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron la develación del billete del Sorteo Superior No. 2879, emitido para conmemorar el Centenario de las Escuelas Normales Rurales y de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Este billete representa un homenaje histórico a la formación de docentes que, durante décadas, han dedicado su vida a las aulas en las comunidades más alejadas, garantizando el derecho a la educación de la niñez mexicana.

Lotería Nacional rinde histórico homenaje al legado de las Normales Rurales

Desde el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo, Mario Delgado celebró que, por primera vez en la historia de México, la Lotería Nacional dedique un sorteo a las Normales Rurales, reconociendo su papel fundamental en la transformación social del país.

Por su parte, Olivia Salomón resaltó que este tributo coloca a las Normales en el centro del sistema educativo como motores de movilidad social. Recordó que instituciones como la de Ayotzinapa, junto a las de Zacatecas, Durango y Puebla, nacieron con la misión de llevar esperanza a los rincones más apartados.

Celebrar el centenario de las Escuelas Normales Rurales e iniciar estos festejos reconociendo a la escuela Normal ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero, es honrar una historia de vocación, de lucha social y de compromiso con quienes más lo necesitan. Olivia Salomón, titular de la Lotería Nacional.

La titular de la Lotería añadió que este reconocimiento se alinea a la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha posicionado al magisterio y a la educación pública como pilares del desarrollo nacional. Destacó que cada billete es un símbolo de gratitud para quienes han hecho de la enseñanza una causa de vida.

Lotería Nacional rinde homenaje a Ayotzinapa y las Normales Rurales con billete conmemorativo. (Cortesía)

El billete de la Lotería es una carta de esperanza para México: Mario Delgado

El titular de la SEP agradeció la distinción y señaló que estos billetes serán “cartas de esperanza” que circularán por todo el país. Explicó que cada “cachito” porta la imagen de la educación popular y refuerza la vocación solidaria de las Normales Rurales, ya que las ventas contribuirán directamente a la asistencia social.

Al dirigirse a los estudiantes de Ayotzinapa, Mario Delgado reconoció su decisión de elegir la docencia y afirmó que la Nueva Escuela Mexicana confía plenamente en el compromiso social que heredan de este siglo de historia.

Asimismo, el estudiante Juan Carlos Salazar Domínguez enfatizó que este aniversario simboliza 100 años de resistencia y servicio a los más marginados, transformando la realidad de jóvenes de contextos humildes a través de una formación con conciencia social.

El billete, que ya recorre mercados, plazas y escuelas de México, tiene como objetivo recordar que la educación es la fuerza más poderosa para construir un país justo.