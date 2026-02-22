Este 22 de febrero es el Día del Scout, y es por eso que te dejaremos estas 15 frases que inspiran los valores de lo que significa ser uno.

Y es que este 22 de febrero se celebra el Día del Scout, también conocido como Día del Fundador al ser el cumpleaños de Robert Baden-Powell, fundador del movimiento scout y su esposa Lady Olave, quien fue jefa guía mundial.

15 frases por el Día del Scout que reflejan sus valores

Tal y como se dijo, este 22 de febrero es el Día del Scout, reconocido a nivel mundial, por lo que para celebrarlo te dejamos estas 15 frases que reflejan sus valores que inspiran a los demás:

“Dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos.” “El Scout no se sienta a esperar, camina hacia sus metas superando cualquier obstáculo.” “Siempre Listos para servir.” “Mi pañoleta no es un accesorio, es mi compromiso con el mundo.” “La exploración es el arte de ver cosas que otros pasan por alto.” — Robert Baden-Powell. “Scout un día, Scout toda la vida.” “La verdadera felicidad consiste en hacer felices a los demás.” “En la naturaleza es donde mejor se escucha la voz del servicio.” “Un paso a la vez, una buena acción a la vez; así se cambia el mundo.” “Más que un grupo, una hermandad mundial.” “Cambiando el mundo, una fogata a la vez.” “Nuestra oficina no tiene paredes, pero sí las mejores vistas del mundo.” “Un paso a la vez, una buena acción a la vez; así se cambia el mundo.” “Un Scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro Scout, sin importar su país o clase social.” “No te conformes con el ‘qué’, busca siempre el ‘cómo’ ayudar.”