Este 22 de febrero es el Día del Scout, y es por eso que te dejaremos estas 15 frases que inspiran los valores de lo que significa ser uno.
Y es que este 22 de febrero se celebra el Día del Scout, también conocido como Día del Fundador al ser el cumpleaños de Robert Baden-Powell, fundador del movimiento scout y su esposa Lady Olave, quien fue jefa guía mundial.
15 frases por el Día del Scout que reflejan sus valores
Tal y como se dijo, este 22 de febrero es el Día del Scout, reconocido a nivel mundial, por lo que para celebrarlo te dejamos estas 15 frases que reflejan sus valores que inspiran a los demás:
- “Dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos.”
- “El Scout no se sienta a esperar, camina hacia sus metas superando cualquier obstáculo.”
- “Siempre Listos para servir.”
- “Mi pañoleta no es un accesorio, es mi compromiso con el mundo.”
- “La exploración es el arte de ver cosas que otros pasan por alto.” — Robert Baden-Powell.
- “Scout un día, Scout toda la vida.”
- “La verdadera felicidad consiste en hacer felices a los demás.”
- “En la naturaleza es donde mejor se escucha la voz del servicio.”
- “Un paso a la vez, una buena acción a la vez; así se cambia el mundo.”
- “Más que un grupo, una hermandad mundial.”
- “Cambiando el mundo, una fogata a la vez.”
- “Nuestra oficina no tiene paredes, pero sí las mejores vistas del mundo.”
- “Un Scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro Scout, sin importar su país o clase social.”
- “No te conformes con el ‘qué’, busca siempre el ‘cómo’ ayudar.”