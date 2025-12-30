La presidenta Claudia Sheinbaum criticó al periódico El Universal por no tener empatía y publicar en su portada de este 30 de diciembre las fotografías de algunas víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

“Qué falta de pudor periodístico, falta de humanidad, sin consultar a las víctimas, publicar sus fotografías… es inhumano, falta de solidaridad, es una bajeza… ¿cómo se atreven sin preguntarle a las víctimas?...” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 30 de diciembre que a diferencia de opinadores y portadas como la de El Universal, las familias han agradecido el trabajo del gobierno federal.

La mandataria insistió que el diario de circulación nacional publicó las fotografías sin consentimiento de las víctimas del Tren Interoceánico y que es inhumano, falto de solidaridad y una bajeza.

Información en desarrollo…