La explosión en la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salina Cruz, Oaxaca, fue captada en video, lo que mostró la magnitud del siniestro.

La noche del domingo 21 de junio se reportó una fuga de combustóleo en uno de los ductos de la refinería de Pemex en Salina Cruz, lo que habría provocado una explosión.

Vecinos de la zona reportaron llamas de varios metros de alto en la Refinería Antonio Dovalí Jaime, quienes señalaron que las llamas fueron intensas por varias horas.

Una vez más se registra explosión en refinería de Salina Cruz, en medio de una contingencia ambiental que vive la ciudad por 5 derrames de combustóleo.@JPSolisM @lopezdoriga @LuisCardenasMx @karlaiberia @AztecaNoticias @UnoNoticias pic.twitter.com/PfRCTcmJEB — Rusvel Rasgado López (@rasgadorusvel) June 22, 2026

Refinería de Pemex en Salina Cruz registra explosión tras fuga en ducto de combustóleo

La noche del 21 de junio se registró una explosión en la refinería de Pemex en Salina Cruz, Antonio Dovalí Jaime; hasta el momento no hay reporte de heridos.

Este siniestro ocurrió horas después de una fuga de combustóleo ocurrida en el kilómetro 2+500 del ducto de 16 pulgadas del tramo Refinería-Terminal Marítima que, según Pemex, fue controlada sin lesionados.

Sin embargo, se desconoce si la fuga de combustóleo y la explosión estén relacionados entre sí.

De acuerdo con los reportes, la explosión se habría originado al salirse de operación la unidad CB-5 y la Planta Catalítica 2, lo que provocó el envío de gases al área de quemadores.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Pemex no se ha pronunciado sobre la explosión ocurrida horas después de la fuga en la misma refinería en Salina Cruz.

Pemex controla fuga de combustóleo en ducto de refinería en Salina Cruz

Pemex informó durante la noche del 21 de junio que, luego de varias horas de trabajo, se controló la fuga de combustóleo que se generó en el kilómetro 2+500 del ducto de 16 pulgadas, a la altura de la colonia Aviación en Salina Cruz, Oaxaca.

De acuerdo con el comunicado, personal especializado acudió a la zona de la fuga para controlar la situación en el punto de filtración y recolectar el material expuesto.

Protección Civil apoya tras fuga de combustóleo en refinería de Pemex en Salina Cruz (@ContraProMx/X)

Asimismo, resaltó el apoyo de personal de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento para la atención del incidente.

“Personal especializado de la institución acudió al sitio para controlar la situación y ejecutar las acciones de atención correspondientes. Una vez identificado el punto de filtración, este fue eliminado y se llevó a cabo la recolección del material expuesto, el cual fue trasladado a la Refinería para su manejo conforme a los procedimientos establecidos” Pemex