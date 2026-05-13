Pemex confirmó la muerte de un ingeniero tras la explosión ocurrida en la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca:

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa sobre la situación médica actual de los trabajadores afectados por el incidente ocurrido el pasado 11 de mayo en la Refinería Salina Cruz.” Pemex

Pemex informó este 13 de mayo de 2026 el deceso de Víctor Hugo López Matus, quien sufrió quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo durante un incendio registrado la noche del 11 de mayo en la planta Hidros II de la refinería Salina Cruz, Oaxaca.

Incendio en torre de enfriamiento deja un muerto

De acuerdo con la tarjeta informativa oficial de Pemex, el ingeniero se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en una torre de enfriamiento cuando se produjo una explosión que derivó en un incendio en la refinería Salina Cruz, Oaxaca.

“Con profundo pesar, la institución confirma el fallecimiento de uno de los empleados mientras recibía atención médica especializada durante su traslado al Hospital Central Sur de Alta Especialidad en la Ciudad de México. La Empresa Pública del Estado extiende sus más sentidas condolencias y manifiesta su total solidaridad con familiares y amigos ante esta lamentable pérdida. Asimismo, Pemex brindará a los deudos todo el apoyo necesario conforme a los protocolos de asistencia institucionales.” Pemex

López Matus fue trasladado de urgencia a un hospital en la Ciudad de México, donde finalmente perdió la vida; la explosión en Salina Cruz de Pemex inicialmente dejó a seis personas heridas: tres trabajadores de Pemex y tres contratistas.

Hasta el momento, Pemex indicó que el resto de los lesionados continúan recibiendo atención médica especializada.

“Respecto al resto del personal afectado, la institución garantiza la continuidad de la atención médica en unidades de alta especialidad y centros hospitalarios locales. La condición de salud de cada trabajador cuenta con monitoreo permanente por parte de los servicios médicos para asegurar su cuidado integral.” Pemex

Esta explosión ocurre en medio de los esfuerzos de Pemex por mantener la operación de sus instalaciones de refinación en el Istmo de Tehuantepec.

Cabe mencionar que la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, es una de las más importantes del Pacífico mexicano y Pemex, y ha registrado diversos incidentes en años recientes.