Tras la explosión de la refinería de PEMEX en Salinas Cruz, las autoridades señalaron que se activaron los protocolos de supervisión y atención, con el objetivo de brindar atención a la ciudadanía.

Supervisan viviendas cercanas a refinería de Salina Cruz tras explosión

El gobierno de Oaxaca dio a conocer que la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) se ha encargado de supervisar viviendas cercanas al lugar del accidente, en donde no se han reportado daños estructurales.

Por otra parte, elementos de salud pública mantienen atención y apoyo inmediato para brindar auxilio a las personas que lo necesiten.

Finalmente, el gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara Cruz, reafirmó su compromiso de mantener cercanía con la ciudadanía y garantizar apoyo integral a las víctimas.