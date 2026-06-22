Petróleos Mexicanos (Pemex) controló una fuga de combustóleo en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, reportada el 21 de junio.

De acuerdo con Pemex, esta fuga fue detectada en la colonia Aviación de Salina Cruz, en un tramo hacia Terminal Marítima desde la refinería Antonio Dovalí Jaime.

Pemex recolecta combustóleo fugado de ducto de refinería en Salina Cruz

Pemex informó durante la noche del 21 de junio que, luego de varias horas de trabajo, se controló la fuga de combustóleo que se generó en el kilómetro 2+500 del ducto de 16 pulgadas, a la altura de la colonia Aviación en Salina Cruz, Oaxaca.

De acuerdo con el comunicado, personal especializado de Pemex acudió a la zona de la fuga para controlar la situación en el punto de filtración.

Asimismo, resaltó el apoyo de personal de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento para la atención del incidente y la recolección el material expuesto.

“Personal especializado de la institución acudió al sitio para controlar la situación y ejecutar las acciones de atención correspondientes. Una vez identificado el punto de filtración, este fue eliminado y se llevó a cabo la recolección del material expuesto, el cual fue trasladado a la Refinería para su manejo conforme a los procedimientos establecidos” Pemex

Fuga de combustóleo en refinería de Pemex en Salina Cruz (@Pemex/ X)

Esta es la segunda vez en lo que va del mes que ocurre una fuga de combustóleo en la refinería de Salina Cruz, pues el pasado 9 de junio se reportó un incidente similar.

Cabe señalar que horas después de que se registrara esta fuga se reportó una explosión en la unidad CB-5 y la Planta Catalítica 2, lo que provocó el envío de gases al área de quemadores.

Hasta el momento se desconoce si ambos casos están o no relacionados entre sí.