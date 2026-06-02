Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, anunció el fallo de la licitación para la construcción de la presa Mujer Solteca, una obra impulsada por la Federación que estará a cargo de la empresa GAMI, Ingenierías e Instalaciones S.A. de C.V.

El mandatario estatal informó que, de las nueve empresas que participaron en el proceso de licitación, GAMI fue la que cumplió con todos los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para desarrollar este proyecto estratégico para la entidad.

Presa Mujer Solteca garantizará agua para Oaxaca durante los próximos 50 años

La presa será construida en el municipio de Villa Sola de Vega, en la Sierra Sur, y es considerada una de las obras hídricas más importantes para Oaxaca en las últimas décadas, ya que busca asegurar el suministro de agua para la capital del estado y la Zona Metropolitana durante los próximos 50 años.

El proyecto contempla una cortina de 72 metros de altura, una longitud de 214 metros y una capacidad de almacenamiento de 20 millones de metros cúbicos de agua.

La construcción se desarrollará por etapas e incluirá trabajos preparatorios como la habilitación de caminos de acceso, obras de desvío de agua y la edificación inicial de la cortina, además de infraestructura para el control de excedentes y la operación eficiente del sistema.

Asimismo, se contempla la construcción de la obra de toma, que permitirá conducir el agua hacia una planta potabilizadora, así como el desarrollo de un acueducto, líneas de interconexión y redes complementarias para fortalecer el abastecimiento hídrico de la región.

El gobernador destacó que la experiencia de GAMI brinda certeza sobre la calidad de la obra, al tratarse de una empresa que ha participado en proyectos de gran relevancia nacional como el Rompeolas del Puerto de Salina Cruz, el Tramo 3 del Tren Maya y diversos segmentos del Segundo Piso de la Ciudad de México.

Con ello, afirmó, se busca garantizar que la presa Mujer Solteca se convierta en una infraestructura de alto impacto para el desarrollo y bienestar de Oaxaca.