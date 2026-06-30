En el marco del séptimo aniversario de la Guardia Nacional, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció la labor de esta corporación para preservar la paz en las cuatro regiones de San Luis Potosí y fortalecer la seguridad de las familias potosinas.

Durante la ceremonia conmemorativa, realizada en las instalaciones de la Academia Superior de Seguridad Pública, el mandatario destacó la coordinación permanente entre las corporaciones de seguridad para combatir la incidencia delictiva en la entidad.

Ricardo Gallardo destaca reducción del 81% en homicidios dolosos en San Luis Potosí

Ricardo Gallardo señaló que el trabajo conjunto entre la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y los municipios permitió reducir en 81 por ciento la incidencia de homicidios dolosos durante los primeros cinco meses de 2026.

El gobernador afirmó que este resultado coloca a San Luis Potosí como la entidad con la mayor disminución de este delito a nivel nacional, de acuerdo con el más reciente reporte presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras entregar reconocimientos a elementos destacados de la corporación, Gallardo agradeció el compromiso de las y los integrantes de la Guardia Nacional, así como el respaldo de sus familias, al señalar que su labor contribuye a proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de la población.

Finalmente, aseguró que la Estrategia Integral de Seguridad ha permitido fortalecer el orden y la paz social en el estado, además de generar condiciones para atraer inversiones nacionales y extranjeras que impulsen el desarrollo económico y la creación de empleos en las cuatro regiones de San Luis Potosí.