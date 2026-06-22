Salomón Jara Cruz puso en marcha la “Operación Cazador”, una estrategia permanente que concentrará la fuerza del Estado para la prevención y disuasión del delito en la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO), con el objetivo de fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias oaxaqueñas.

Desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el mandatario estatal informó que la entidad se consolida como uno de los estados más seguros del país, al ubicarse en el quinto lugar nacional con menor incidencia delictiva.

Reiteró que la reducción del 32% en los delitos registrados es resultado del trabajo coordinado entre instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Estos resultados no significan que bajemos la guardia. Al contrario, nos obligan a seguir fortaleciendo nuestras estrategias para proteger la tranquilidad de las familias oaxaqueñas. Salomón Jara, Gobernador de Oaxaca.

Salomón Jara refuerza seguridad en Oaxaca con estrategia integral

El mandatario estatal destacó que el operativo combina presencia policial, inteligencia y tecnología, mediante vigilancia aérea con drones, patrullajes preventivos y recorridos disuasivos en distintos puntos de la zona metropolitana.

Asimismo, se fortalecen programas como Senderos Seguros, enfocados en la recuperación de espacios públicos, la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de auxilio conectados al C5i, con el objetivo de mejorar la prevención del delito y la atención de emergencias.

La estrategia se desarrolla en coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i), la Policía Estatal, la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC).

Así como el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO), la Policía Vial Estatal (PVE) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), además de los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, en el marco de la estrategia Oaxaca Segura.

Oaxaca despliega más de mil elementos con la Operación Cazador en la zona metropolitana. (Cortesía)

Operativo Cazador refuerza presencia policial en Oaxaca

El titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López, señaló que la “Operación Cazador” no es un nuevo programa, sino el fortalecimiento de la estrategia de seguridad ya implementada en la ZMO, con presencia permanente de corporaciones en espacios públicos y zonas de alta afluencia.

Entre ellas destacó la Central de Abastos, donde se priorizan acciones para reforzar la seguridad, subrayando que la protección ciudadana es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Félix Javier Quiroz, informó que el estado de fuerza estará conformado por mil 104 elementos, apoyados por 94 patrullas, 68 motopatrullas, seis binomios K9, cuatro vehículos Kodiak, tres ambulancias y ocho bicicletas.

El despliegue operativo contempla recorridos permanentes en parques, mercados, zonas bancarias, escuelas, transporte público y otros espacios de alta afluencia, con el objetivo de fortalecer la percepción de seguridad y garantizar entornos más seguros para la población.