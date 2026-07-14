El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que la Costa de Oaxaca concentra más de 7 mil millones de pesos en inversión privada, resultado de la confianza que existe en la entidad gracias a las condiciones de seguridad y certeza jurídica para el desarrollo de proyectos productivos.

Durante una conferencia realizada en Puerto Escondido, el gobernador de Oaxaca señaló que actualmente se desarrollan ocho proyectos de inversión en distintos municipios de la región, además de obras estratégicas como la ampliación del aeropuerto y el avance de los polos de desarrollo vinculados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Salomón Jara Cruz destaca confianza de inversionistas en Oaxaca

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, afirmó que la entidad mantiene condiciones favorables para la llegada de nuevas inversiones, por lo que continuará impulsando acciones para fortalecer la actividad económica en todas las regiones.

Seguiremos trabajando para fortalecer la actividad productiva y asegurar que el desarrollo llegue a todas las regiones del estado. Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca

Asimismo, se expuso que se desarrollan ocho proyectos de inversión privada en lugares como Santa María Huatulco, Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, así como la ampliación del aeropuerto de Puerto Escondido y el avance de los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Oaxaca atrae más de 7 mil millones de pesos en inversiones en la Costa. (cortesía)

Oaxaca impulsa financiamiento y apoyo a empresas de la Costa

A través de programas como Oaxaca Impulsa, el Gobierno de Oaxaca brinda apoyo a emprendedores y empresas mediante servicios de financiamiento, asesoría empresarial y acompañamiento para el registro de marcas.

Asimismo, mediante el programa Impulso Nafin + Estados se han beneficiado 112 empresas entre 2023 y 2026 con créditos por 182 millones de pesos.

Con el programa Fomentando el Desarrollo en la región de la Costa, durante este mismo periodo se beneficiaron 163 empresas con financiamientos de 3.32 millones de pesos. Mediante Avancemos por la Igualdad (API) se favorece a 85 mujeres de los municipios de San Juan Colorado, San Pedro Pochutla, Santa Catarina Juquila, Santiago Pinotepa Nacional y Santiago Jamiltepec.

Hecho en Oaxaca ha credencializado a mil 662 personas artesanas y el registro de marcas de diversos productos en Santiago Jamiltepec, San Gabriel Mixtepec y San Pedro Pochutla.

Puerto Escondido espera importante derrama turística este verano

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, destacó que Puerto Escondido mantiene expectativas positivas para la temporada vacacional, con una ocupación hotelera estimada de 51 por ciento entre julio y agosto.

Además, informó que se prevé la llegada de 177 mil 596 visitantes y una derrama económica superior a 428 millones de pesos, fortaleciendo el turismo en Puerto Escondido y la actividad económica de la región. De igual forma, el Gobierno de Oaxaca impulsa acciones para la recuperación de establecimientos afectados por incendios recientes mediante créditos de BanOaxaca, así como programas de vivienda e infraestructura hidráulica.

Así también se realizan labores de Vivienda Primavera con una inversión comprometida de 63.4 millones de pesos y una meta programada de 387 acciones. Se tiene un avance de 216 sitios de obra en 11 municipios en esta región.

Entre estas obras se encuentra la rehabilitación por parte de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), con una inversión de 24 millones de pesos a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Punta Colorada 1 y 2; Y en una coinversión con San Pedro Mixtepec de 10 millones de pesos, se rehabilita la red de drenaje sanitario. Mientras que, por instrucción del Gobernador Salomón Jara se atenderá el regadío 1 y 2 de la bahía principal, lo que incluyen diversas obras complementarias.

En estas tres acciones estratégicas, el Gobierno de Oaxaca notificó que se destinarán 64 millones de pesos, a fin de fortalecer la infraestructura sanitaria, mejorar la conducción y tratamiento de aguas residuales y reducir el riesgo de descargas hacía La Lagunita y Bahía principal.