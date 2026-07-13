El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregó reconocimientos a juezas y jueces del Poder Judicial del Estado por su antigüedad en el servicio, trayectoria y desempeño institucional, en el marco de la conmemoración del Día de la Abogada y el Abogado.

El mandatario participó en la Sesión Solemne Conjunta de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, encabezada por la magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez, donde también se reconoció la labor de integrantes del Poder Judicial.

Salomón Jara reconoce la trayectoria de integrantes del Poder Judicial de Oaxaca

Durante la ceremonia también fueron distinguidas secretarias y secretarios de Acuerdos del Poder Judicial del Estado por su trayectoria, desempeño y resultados obtenidos en el Proceso de Diagnóstico para el Fortalecimiento Institucional y la Mejora Continua del Servicio de Impartición de Justicia.

Asimismo, las y los integrantes de la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Consolidación del Sistema Oral Civil, Mercantil y Familiar rindieron protesta, como parte de las acciones para fortalecer el sistema de impartición de justicia en Oaxaca.