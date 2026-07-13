El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CESICIIT), Antonio Morales Toledo, informó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec concretó un nuevo traslado de 3 mil vehículos de Hyundai provenientes de Asia, fortaleciendo la posición de México como una de las principales plataformas logísticas para el comercio internacional.

Las unidades arribaron a través del buque Glovis Condor al puerto de Salina Cruz, Oaxaca procedentes de Masan, Corea del Sur, para posteriormente ser trasladadas por el Ferrocarril Interoceánico hasta Coatzacoalcos, Veracruz, con destino final a los puertos de Brunswick y Filadelfia, en Estados Unidos.

Antonino Morales Toledo destaca crecimiento del Corredor Interoceánico

El presidente de la CESICIIT, Antonio Morales Toledo, aseguró que este nuevo movimiento confirma que el proyecto se consolida como una alternativa estratégica para el comercio global.

Este importante avance demuestra que el Corredor Interoceánico ya no es una promesa, sino una realidad que comienza a convencer al mercado global. Antonino Morales Toledo, presidente de la CESICIIT

El senador explicó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que está próximo a firmarse un acuerdo con Hyundai para realizar traslados permanentes de vehículos mediante envíos quincenales.

Hyundai evalúa aumentar traslados por el Ferrocarril Interoceánico

El presidente de la CESICIIT, Antonio Morales Toledo, recordó que durante marzo y abril de 2025 se realizó una prueba piloto con 900 vehículos de la firma automotriz, considerada exitosa por las autoridades y la empresa.

Ahora, el nuevo cargamento triplica esa cantidad y permite evaluar la capacidad operativa del Ferrocarril Interoceánico para establecer envíos regulares de 3 mil unidades, con la meta de alcanzar hasta 8 mil vehículos en futuras operaciones.

Oaxaca fortalece su papel como centro logístico del comercio mundial

Además, el presidente de la CESICIIT, Antonio Morales Toledo,destacó que el proyecto forma parte de un sistema integral que incluye los Polos de Desarrollo para el Bienestar, el Tren Maya de carga y un ramal ferroviario hacia Guatemala.

Asimismo, reconoció la participación del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, por las inversiones realizadas en infraestructura, seguridad y conectividad en la región.

El éxito del Corredor Interoceánico enoja a la oposición, porque demuestra que su campaña de desinformación y denostación no tiene fundamento. Antonino Morales Toledo, presidente de la CESICIIT

El senador afirmó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec consolida a Oaxaca como un actor estratégico para el comercio mundial y fortalece el papel de México dentro de las cadenas logísticas internacionales.