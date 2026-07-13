El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, exigió justicia por las 17 personas migrantes mexicanas que han perdido la vida en hechos relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

El mandatario estatal expresó su respaldo a las acciones emprendidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para esclarecer estos casos y buscar que las personas responsables sean sancionadas por la vía legal y diplomática.

Jara Cruz señaló que Oaxaca conoce de cerca el fenómeno migratorio al ser una entidad de origen y tránsito de personas migrantes, por lo que reiteró el compromiso de su administración para acompañar las gestiones del Gobierno de México.

Salomón Jara respalda acciones diplomáticas por migrantes mexicanos

El gobernador sostuvo que se debe garantizar el respeto a la vida y los derechos de las y los connacionales, por lo que pidió que las investigaciones permitan esclarecer las muertes registradas y se haga justicia para las víctimas y sus familias.

Asimismo, envió un mensaje a las familias oaxaqueñas con seres queridos en Estados Unidos, al asegurar que contarán con el acompañamiento del Gobierno estatal, mientras que el Gobierno de México mantiene la responsabilidad de brindar atención y protección a las personas migrantes.

Como parte de las acciones emprendidas por la administración federal, se informó que México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta al Gobierno de Estados Unidos y solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Gobierno de México buscará acciones legales por muertes de migrantes

Además de las gestiones diplomáticas, el Gobierno de México anunció que solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias ante las autoridades estadounidenses.

También prevé emprender acciones civiles contra empresas privadas que operan centros de detención migratoria en Estados Unidos, como parte de la estrategia para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades.

Finalmente, Salomón Jara reiteró que las y los oaxaqueños que radican en el extranjero cuentan con el respaldo de su administración y afirmó que el Gobierno estatal continuará brindando acompañamiento a sus familias.