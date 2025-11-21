Hoy jueves 20 de noviembre se reportó que una embarcación se hundió frente a la Playa Miramar, en el estado de Tamaulipas, dejando como saldo una persona muerta y una más desaparecida.

De acuerdo con los reportes, la embarcación se hundió durante la tarde noche del miércoles 19 de noviembre, cerca de la boya de recalada de Playa Miramar con 5 tripulantes a bordo.

Embarcación se hunde en Playa Miramar: una persona murió y una más está desaparecida

Este jueves se informó que una embarcación con 5 personas a bordo se hundió en aguas de la Playa Miramar, en Tamaulipas.

Según informó Rafael Chirinos Aguilar, subdirector de Protección Civil local, la embarcación se hundió cerca del ocaso del miércoles, sin embargo, fue hasta la madrugada del jueves que algunos tripulantes lograron llegar a la orilla.

Precisó que la embarcación sí contaba con chalecos salvavidas, lo que permitió que tres de ellos llegaran con vida y al hacerlo se comunicaron al 911 para pedir ayuda.

Al llegar las autoridades, confirmaron que tres de ellos presentaban agotamiento, mientras que uno de ellos había muerto debido a un padecimiento médico.

En tanto, una quinta persona fue reportada como desaparecida, por lo que se generó una alerta en las autoridades locales.

De esta manera activaron un operativo de búsqueda y rescate con ayuda de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes realizan acciones para localizar a esta quinta persona.