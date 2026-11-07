Cuatro docentes y directivos de Educación Media Superior de Oaxaca recibieron reconocimientos educativos en Oaxaca durante el Segundo Encuentro Nacional del Reconocimiento a la Práctica Educativa 2026, realizado en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública Federal.

Las personas galardonadas recibieron diplomas y medalla de plata por sus prácticas educativas innovadoras, enfocadas en la inclusión, la transformación social y el fortalecimiento de la formación de las juventudes.

Los reconocimientos fueron otorgados a integrantes de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO).

Cuatro maestros de Oaxaca son galardonados (cortesía)

Reconocen proyectos de innovación e inclusión educativa

Entre las docentes de Oaxaca reconocidas se encuentra Betzaida Ifigenia Ramírez Pacheco, de la DGETI, quien recibió la distinción por el proyecto “Talentos diferentes”, una herramienta tecnológica accesible para atender distintas necesidades de aprendizaje.

Por su parte, Guadalupe Olimpia Santiago López, del Cobao, fue galardonada por la estrategia “Café filosófico, búsqueda de la salud ¿un derecho o una responsabilidad?”, que promueve la investigación, el diálogo y la argumentación sobre temas de salud entre estudiantes.

Premian educación bilingüe y proyectos comunitarios

En el ámbito de la educación comunitaria, Víctor Hugo Ruíz Santiago, del CECyTEO, recibió el reconocimiento por “Raíces que hablan, jóvenes que escriben”, un libro bilingüe colaborativo basado en relatos y saberes de las comunidades.

Asimismo, Saúl López Antonio, también del CECyTEO, fue reconocido por la estrategia de gestión directiva y proyecto escolar comunitario “KUTU’ UVASA CAASA, KUTU’ UVASA KAJISA”, “Saber comer, saber elegir”.

Esta propuesta busca promover entornos escolares de convivencia sanos y seguros mediante hábitos saludables, trabajo colegiado y participación familiar.

Cuatro maestros de Oaxaca son galardonados (cortesía)

Oaxaca refrenda acompañamiento a la innovación educativa

En representación del gobernador Salomón Jara Cruz, la titular de la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, Anahí Sarmiento Pérez, participó en la ceremonia y destacó la importancia de acompañar a quienes desarrollan estrategias para fortalecer la formación de las juventudes. También señaló la relevancia de compartir experiencias educativas construidas desde las distintas regiones del estado.

Por parte de la SEP federal, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, reconoció las aportaciones de docentes, directivos y supervisores de Educación Básica y Media Superior, al considerar que contribuyen al fortalecimiento de la educación pública y los principios de la Nueva Escuela Mexicana.