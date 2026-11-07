Autoridades de la CDMX emitieron una ficha de búsqueda por la desaparición de Marco Tulio Pedroza, profesor de la ENAH y la BUAP de quien se desconoce su paradero desde el 19 de octubre.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el docente fue visto por últimas vez en inmediaciones de la colonia San Miguel Chapultepec, aunque tuvo una conexión online horas más tarde.

Por los hechos, compañeros docentes de Marco Tulio Pedroza en la ENAH y la BUAP se han sumado a las acciones de difusión para determinar su ubicación a casi 15 días de su desaparición.

Activan ficha de búsqueda por el profesor Marco Tulio Pedroza

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Marco Tulio Pedroza, un profesor de la ENAH y la BUAP que fue reportado como desaparecido.

De acuerdo con el reporte oficial, la desaparición del docente se registró desde el 19 de octubre de 2026, en inmediaciones de la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La ficha de búsqueda establece que el profesor de 47 años tiene parálisis facial izquierda, además de que se le puede identificar por tener expansiones en ambas orejas y una perforación en el septum.

Por su parte, familiares de Marco Tulio Pedroza indicaron que el profesor radicaba en Puebla y al menos ellos lo vieron por última vez allí el 16 de octubre, tres días antes de que desapareciera en la CDMX.

Marco Tulio Pedroza (Especial)

La sobrina del académico detalló que testigos lo vieron entre el 16 y el 19 de octubre en su domicilio de San Miguel Chapultepec, pero perdieron contacto cuando no asistió a una asesoría el día 23.

Las autoridades reportaron su última conexión virtual el 19 de octubre y su actividad en redes el día 20, mientras la familia busca su camioneta Renault Oroch azul oscuro, ya que tampoco ha sido ubicada.

ENAH se suma a búsqueda de Marco Tulio Pedroza

Ante la desaparición del profesor Marco Tulio Pedroza, el colectivo Radio Zapote de la ENAH se sumó a los llamados para obtener información que permita localizarlo.

Compañeros y amigos del docente han difundido su perfil como doctor en antropología social y coordinador del Congreso de Estéticas de la Calle, especializado en antropología urbana, semiótica y graffiti.

Los allegados al profesor han destacado que la ausencia del profesor en la ENAH fue el primer indicio de alerta, ya que han asegurado que su rutina académica era constante.