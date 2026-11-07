Una balacera causó momentos de angustia en el Parque Manuel Bernal, ubicado en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), durante la tarde del 6 de noviembre de 2026.

De acuerdo con testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon en el lugar contra un sujeto identificado como Marco Antonio, de aproximadamente 42 años.

Aunque los presuntos responsables intentaron huir, la balacera en la colonia Del Valle provocó una persecución que terminó con dos detenidos, ambos de nacionalidad extranjera, en Miguel Hidalgo.

Hombre herido en Parque Manuel Bernal portaba chaleco balístico

Durante la jornada del viernes, vecinos de la zona alertaron a policías capitalinos sobre varias detonaciones por arma de fuego en la calle Concepción Beistegui.

En el lugar, los agentes constataron la presencia de un hombre con heridas de bala en el Parque Manuel Bernal. Según una mujer que se identificó como su esposa, el nombre de la víctima es Marco Antonio.

Por este hecho, se encabezó una intensa movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y cuerpos de emergencia de la CDMX para detener a los responsables.

Por su parte, servicios de emergencia atendieron al hombre herido en el lugar, destacando que la víctima portaba un chaleco balístico y un arma de fuego al momento del ataque.

Dos extranjeros fueron detenidos en la Miguel Hidalgo

En seguimiento a este caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías capitalinos detuvieron a dos posibles responsables en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Mediante el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Sur, se identificó a los posibles culpables a bordo de una motocicleta color negro.

Tras marcarles el alto, los policías realizaron una revisión preventiva a los dos sujetos, de 20 y 51 años de edad, ambos de nacionalidad extranjera y en posesión de un arma de fuego con silenciador.

Detenidos por balacera en Parque Manuel Bernal de la colonia Del Valle (Especial)