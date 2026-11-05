Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca, dio a conocer que autoridades estatales y federales visitaron la comunidad de Tierra Blanca Copala, ubicada en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, luego del desplazamiento forzado del año 2020.

Una caravana con representantes de 26 instituciones, tanto de nivel estatal como federal, recorrieron la zona y acordaron mantener presencia permanente, luego de dialogar con las dos partes que se mantuvieron en conflicto por 6 años.

En entrevista para SDPnoticias, el funcionario indicó que las brigadas rehabilitaron los caminos que comunican Tierra Blanca Copala con la cabecera municipal y con Yosoyuxi Copala, en donde viven actualmente las familias desplazadas.

Explicó que el conflicto de 2020 obligó a muchas familias a salir de su comunidad de imprevisto, abandonando “sus viviendas, sus vehículos y todos aquellos elementos que conformaban su patrimonio”.

Hoy, gracias al diálogo encabezado por la Secretaría de Gobierno, se abre la puerta a un regreso ordenado y a una paz duradera en la zona.

Gobierno de Oaxaca tiende puentes para resolver desplazamientos internos

Jesús Romero López reveló que la caravana inició las tareas necesarias para reinstaurar los servicios de salud y educación en Tierra Blanca Copala, el primer paso para el retorno de las familias desplazadas.

Además, se están revisando líneas de agua potable y energía eléctrica, con el fin de “mejorar las condiciones de dignidad y de vida de las personas” en el lugar.

Señaló que el Gobierno de Oaxaca ha logrado “tender un puente de comunicación y un puente humanitario” en Tierra Blanca Copala, lo que permitirá el regreso de las familias desplazadas.

“Estamos construyendo la ruta del retorno”, aseguró entusiasmado el secretario, quien detalló que en estos momentos hay 24 casos de desplazamiento forzado en Oaxaca, y se trabaja en cada uno de ellos.

Si bien en algunos casos, como en San Juan Mazatlán, la gente prefiere ya no regresar a sus comunidades de origen, el gobierno mantiene mesas de trabajo para que no haya ninguna comunidad alejada de su lugar de origen.

Finalmente, se mostró optimista en el caso de Tierra Blanca Copala, y señaló que las primeras familias podrían volver en las próximas semanas, una vez que culmine el proceso de limpieza y puesta en operación de los servicios públicos.