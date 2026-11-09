Oaxaca se ubica en el segundo lugar nacional en crecimiento económico de Oaxaca, con un promedio anual de 4.2 por ciento, informó el gobernador Salomón Jara Cruz durante su conferencia semanal.

El mandatario atribuyó este resultado al incremento registrado en distintos sectores productivos, principalmente la construcción, el campo y el turismo, que reportaron crecimientos de 15, 5.5 y 4.3 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI, el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2026 refleja el comportamiento de la actividad económica estatal durante el lustro posterior a la pandemia.

Gobierno de Oaxaca destaca crecimiento económico (cortesía)

Construcción, campo y turismo impulsan la economía de Oaxaca

Entre los sectores que contribuyen al avance de la economía de Oaxaca destaca la construcción, con una inversión estatal de mil 500 millones de pesos en infraestructura pública.

Entre los proyectos mencionados se encuentran el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), así como vialidades y caminos en las ocho regiones de la entidad.

A estas obras se suman el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), las autopistas a la Costa y al Istmo, además del programa Viviendas Bienestar, impulsado por el Gobierno de México.

También se reportó una inversión privada de 72 millones de pesos, que el Gobierno estatal relacionó con la seguridad y la confianza del sector empresarial.

Gobierno de Oaxaca destaca crecimiento económico (cortesía)

Oaxaca prevé derrama económica de 110 millones de pesos por el Buen Fin 2026

En el marco del Buen Fin 2026 en Oaxaca, el estado participará con más de mil negocios inscritos, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas, en su mayoría integradas por mujeres.

La estrategia, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, contempla una derrama económica de 110 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones presentadas por el Gobierno estatal.

La iniciativa reúne al Gobierno de Oaxaca, Canaco Servytur Oaxaca, comercios y banca, con el objetivo de fortalecer el mercado interno mediante el consumo local y generar oportunidades de venta para los negocios participantes.

Gobierno de Oaxaca destaca crecimiento económico (cortesía)

Hecho en Oaxaca impulsa productos de las ocho regiones

Como parte de las actividades comerciales, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) fortalecerá la marca de certificación Hecho en Oaxaca mediante la expoventa Orgullo Oaxaca, que se realizará del 13 al 15 de noviembre en la Alameda de León.

El evento tendrá un horario de 11:00 a 21:00 horas y contará con la participación de 60 personas productoras y empresas, que ofrecerán artesanías, textiles, café, productos agroindustriales, gastronomía, bebidas y productos frescos de las ocho regiones del estado. La venta será directa, sin intermediarios, e incluirá descuentos y la posibilidad de realizar pagos con tarjeta.