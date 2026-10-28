El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró Casa Hecho en Oaxaca, edición Ofrenda y Herencia, una feria que reúne a 110 unidades económicas y más de 10 mil piezas para su comercialización, con el propósito de impulsar las artesanías de Oaxaca, fortalecer el consumo local y generar oportunidades de ingreso para las familias durante las festividades de Día de Muertos.

Instalada en la Real Alhóndiga de Antequera, en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, la feria permanecerá abierta hasta el 4 de noviembre y reúne productos artesanales, gastronómicos y artículos que cuentan con el distintivo Hecho en Oaxaca.

Salomón Jara y artesanos inauguran Casa Hecho en Oaxaca (cortesía )

Casa Hecho en Oaxaca impulsa la comercialización de artesanías

La feria Casa Hecho en Oaxaca cuenta con la participación de 90 unidades económicas del sector artesanal y otras 20 dedicadas a actividades complementarias.

Durante la inauguración, el gobernador Salomón Jara destacó que estos espacios permiten a las artesanas y artesanos de Oaxaca comercializar directamente sus creaciones y proyectar el patrimonio cultural del estado a nivel nacional e internacional.

Salomón Jara y artesanos inauguran Casa Hecho en Oaxaca (cortesía )

El mandatario también adelantó que su administración trabaja en un proyecto para establecer un mercado de artesanías que reúna a personas productoras de distintas comunidades de la entidad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Raúl Ruiz Robles, señaló que la iniciativa reconoce los conocimientos, oficios y expresiones culturales transmitidos de generación en generación, además de contribuir a mejorar los ingresos de quienes se dedican a la producción artesanal.

Salomón Jara y artesanos inauguran Casa Hecho en Oaxaca (cortesía )

En representación de la comunidad artesanal, la maestra textil de Santiago Jamiltepec, Berta Salinas de la Rosa, agradeció la apertura de este espacio para que creadoras y creadores de las ocho regiones de Oaxaca puedan exhibir y comercializar sus productos.

Salomón Jara y artesanos inauguran Casa Hecho en Oaxaca (cortesía )

Feria Ofrenda y Herencia forma parte de las celebraciones de Día de Muertos

La edición Ofrenda y Herencia se integra a las actividades de La Fiesta más Viva de Todas, programa con el que el gobierno estatal contempla alrededor de 100 actividades culturales y turísticas para celebrar el Día de Muertos en Oaxaca.

En este contexto, el gobernador Salomón Jara informó que la llegada de turistas ya se refleja en la actividad del estado y que la ocupación hotelera registra una proyección del 95 por ciento. También señaló que se mantienen acciones para fortalecer la seguridad y la atención a visitantes.

Salomón Jara y artesanos inauguran Casa Hecho en Oaxaca (cortesía )

La feria busca contribuir a la promoción del turismo en Oaxaca mediante la exhibición de productos que reflejan la diversidad cultural y artesanal de la entidad.

Salomón Jara y artesanos inauguran Casa Hecho en Oaxaca (cortesía )

Las personas interesadas en conocer la oferta de artesanías de Oaxaca podrán visitar Casa Hecho en Oaxaca en la Real Alhóndiga de Antequera hasta el próximo 4 de noviembre.