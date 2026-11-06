El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó el inicio de la Feria de Paz “Atención a las Causas” en Juchitán de Zaragoza, una jornada coordinada con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para acercar servicios públicos y programas sociales a las familias de la región.

En esta actividad participan 23 dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, que ofrecen atención y orientación en materia de salud, empleo, trámites y apoyos sociales. La iniciativa forma parte de una estrategia enfocada en prevenir la violencia y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Feria de Paz en Juchitán reúne servicios de 23 dependencias

Durante el arranque, Salomón Jara explicó que la jornada busca atender las causas de la violencia y acercar la atención gubernamental a la población. También agradeció a Claudia Sheinbaum por el respaldo a las acciones orientadas a fortalecer la seguridad y tranquilidad de la comunidad zapoteca.

Por su parte, Carlos Rodrigo Cortés Chávez, director general de Coordinación de Paz en las Entidades Federativas Zona 2 de la Secretaría de Gobernación, señaló que los gobiernos estatal y municipal colaboran con la Federación para atender las causas de la inseguridad y acercar servicios y programas sociales, principalmente a las juventudes.

El comisionado municipal de Juchitán, Francisco Vásquez Jiménez, destacó que la construcción de la paz también requiere educación, salud, empleo, servicios públicos y oportunidades, además de las acciones de seguridad.

Juchitán recibe jornada de atención social para prevenir la violencia (Cortesía)

Feria de Paz ofrece consultas médicas, trámites y asesoría laboral en Oaxaca

Entre los servicios disponibles durante la jornada se encuentran atención médica, consultas dentales, vacunación y una unidad móvil de mastografía. También se brinda apoyo psicológico y tanatológico, así como orientación para la afiliación al IMSS-Bienestar.

Las personas asistentes pueden recibir información sobre programas sociales y pensiones para el bienestar, además de realizar trámites relacionados con actas de nacimiento y solicitar asesoría legal y laboral. También se ofrecen servicios de trabajo social y atención de la Fiscalía General del Estado.

La feria incluye actividades y apoyos adicionales, como cortes de cabello, reparación de electrodomésticos y donación de árboles. Asimismo, se proporciona información sobre los procesos de reclutamiento de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como de la Guardia Nacional.

Con esta jornada, los gobiernos federal, estatal y municipal buscan acercar servicios y oportunidades a las familias de Juchitán, como parte de las acciones de la estrategia “Atención a las Causas”.