El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó el inicio de la Feria de Paz “Atención a las Causas” en Juchitán de Zaragoza, una jornada coordinada con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para acercar servicios públicos y programas sociales a las familias de la región.

En esta actividad participan 23 dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, que ofrecen atención y orientación en materia de salud, empleo, trámites y apoyos sociales. La iniciativa forma parte de una estrategia enfocada en prevenir la violencia y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Feria de Paz en Juchitán reúne servicios de 23 dependencias

Durante el arranque, Salomón Jara explicó que la jornada busca atender las causas de la violencia y acercar la atención gubernamental a la población. También agradeció a Claudia Sheinbaum por el respaldo a las acciones orientadas a fortalecer la seguridad y tranquilidad de la comunidad zapoteca.

Por su parte, Carlos Rodrigo Cortés Chávez, director general de Coordinación de Paz en las Entidades Federativas Zona 2 de la Secretaría de Gobernación, señaló que los gobiernos estatal y municipal colaboran con la Federación para atender las causas de la inseguridad y acercar servicios y programas sociales, principalmente a las juventudes.

El comisionado municipal de Juchitán, Francisco Vásquez Jiménez, destacó que la construcción de la paz también requiere educación, salud, empleo, servicios públicos y oportunidades, además de las acciones de seguridad.

Juchitán recibe jornada de atención social para prevenir la violencia
Juchitán recibe jornada de atención social para prevenir la violencia (Cortesía)

Feria de Paz ofrece consultas médicas, trámites y asesoría laboral en Oaxaca

Entre los servicios disponibles durante la jornada se encuentran atención médica, consultas dentales, vacunación y una unidad móvil de mastografía. También se brinda apoyo psicológico y tanatológico, así como orientación para la afiliación al IMSS-Bienestar.

Las personas asistentes pueden recibir información sobre programas sociales y pensiones para el bienestar, además de realizar trámites relacionados con actas de nacimiento y solicitar asesoría legal y laboral. También se ofrecen servicios de trabajo social y atención de la Fiscalía General del Estado.

La feria incluye actividades y apoyos adicionales, como cortes de cabello, reparación de electrodomésticos y donación de árboles. Asimismo, se proporciona información sobre los procesos de reclutamiento de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como de la Guardia Nacional.

Con esta jornada, los gobiernos federal, estatal y municipal buscan acercar servicios y oportunidades a las familias de Juchitán, como parte de las acciones de la estrategia “Atención a las Causas”.

Juchitán recibe jornada de atención social para prevenir la violencia
Juchitán recibe jornada de atención social para prevenir la violencia (Cortesía)